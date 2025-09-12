2025-09-12 10:46:24
Φωτογραφία για Αυλαία για το «Καλοκαίρι Παρέα» σήμερα...– Η Κατερίνα Καραβάτου και το απρόσμενο τηλεφώνημα του Νίκου Μουτσινά
Το πρωί της Παρασκευής (12/9) έπεσε η αυλαία για την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ΑΝΤ1, με την Κατερίνα Καραβάτου να ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες της για τη στήριξη και τη συνεργασία τους όλο αυτό το διάστημα.

Την ώρα που έκανε τον αποχαιρετισμό της, δέχτηκε μια απρόσμενη τηλεφωνική παρέμβαση από τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος με χιούμορ παρατήρησε ότι δεν ήταν μέσα στις ευχαριστίες. Με τον χαρακτηριστικό του τρόπο, παρομοίασε τις τηλεοπτικές εκπομπές με τις σχέσεις που ξεκινούν με ενθουσιασμό και στη συνέχεια καταλαγιάζουν, αφήνοντας όμως όμορφες στιγμές πίσω τους.

«Καλημέρα, Κατερίνα μου! Πήρα τηλέφωνο, γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί δεν είμαι μέσα σε αυτές τις ευχαριστίες. Ξυπνάτε αχάραγα για να κάνετε πρωινά, γιατί σας πιάνει αυτός ο βαθύς και πικρός αποχαιρετισμός, αφού μετά από λίγο κάπου θα είστε πάλι όλοι;», σχολίασε με χιούμορ ο παρουσιαστής. 

«Δεν έχει αυτό ένα ενδιαφέρον; Οι εκπομπές είναι σαν τις σχέσεις. Στην αρχή θέλεις να είσαι με τον άλλο συνέχεια, να αναπνέεις την αναπνοή του και μετά από λίγο καιρό δεν θέλεις ούτε την σκέψη του; Κρατάτε τα ωραία και θα λέτε: τι ωραία περάσαμε εκείνο το καλοκαίρι;», συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος ο Νίκος Μουτσινάς, δίνοντας συγχαρητήρια στην Κατερίνα Καραβάτου για την καλοκαιρινή της παρέα. 

«Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σου πω πόσο υπέροχη και πόσο γλυκό παιδί είσαι… Θα ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους. […] Όλα είναι ωραία, τα πράγματα περνάνε, κρατάνε για λίγο, ο χρόνος πια δεν έχει καμία σημασία. Καλό τέλος και καλές αρχές σας εύχομαι», κατέληξε στην τηλεφωνική του παρέμβαση ο Νίκος Μουτσινάς, με την Κατερίνα Καραβάτου να του στέλνει την αγάπη της.

Πηγή: tvnea.com
