Όταν κάτι λειτουργεί με συνέπεια, ουσία και αποδοχή, δεν αλλάζει – δυναμώνει. Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 09:45, ο Νίκος Μάνεσης «κλείνει» το καθιερωμένο πλέον ραντεβού του με τους τηλεθεατές στον «αέρα» του Alpha.

Με τη δημοσιογραφική του εμπειρία, το προσωπικό του ύφος και τη θεματολογία που έχει αγαπηθεί από το κοινό, ο Νίκος Μάνεσης έχει μετατρέψει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου σε σταθερό ραντεβού. Για 9η συνεχόμενη σεζόν, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» φωτίζει την επικαιρότητα, δίνει φωνή στους τηλεθεατές και τους πολίτες και αποκαλύπτει όσα έχουν σημασία – όχι απλώς όσα συμβαίνουν.

Η κάμερα της εκπομπής βρίσκεται εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας. Με ζωντανές συνδέσεις, έρευνες, ρεπορτάζ και διαδραστική επικοινωνία με το κοινό, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» αποτελεί σημείο αναφοράς στην τηλεοπτική ενημέρωση.

Γιατί η ενημέρωση δεν είναι υπόθεση εντυπώσεων. Είναι υπόθεση ανθρώπων. Και οι τηλεθεατές ξέρουν ποιον να εμπιστεύονται!

Στην πρεμιέρα της εκπομπής, ο Νίκος Μάνεσης υποδέχεται στο πλατό τον παρουσιαστή του Deal, Γιώργο Θαναηλάκη.

