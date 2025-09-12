2025-09-12 09:24:08
Στα δικαστήρια οδηγούν τη Walgreens και την αρμόδια αρχή για τα φαρμακεία της Μινεσότα δύο φαρμακοποιοί, ζητώντας να έχουν το δικαίωμα να αρνούνται την εκτέλεση συνταγών λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.

 

Το θέμα προέκυψε από συνταγές με θεραπείες που σχετίζονται με την αλλαγή φύλου. Η μία φαρμακοποιός απολύθηκε (μετά από χρόνια που απλά παρέπεμπε τους πελάτες σε συναδέλφους της) ενώ ο άλλος υπέστη μεγάλη μείωση στο ωράριο.

 

Σημειώνεται ότι ο νόμος στη Μινεσότα απαγορεύει την...





.... άρνηση εκτέλεσης συνταγής, με ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν αφορούν τις θρησκευτικές αντιλήψεις. Οι δύο ενάγοντες ισχυρίζονται στην αγωγή τους ότι ο νόμος τους ζητά ουσιαστικά να «παραβιάζουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα τόσο των ΗΠΑ όσο και της Μινεσότα». Τονίζουν δε ότι εφόσον η νομοθεσία επιτρέπει στους φαρμακοποιούς να μην εκτελούν συνταγές διακοπής κύησης, πρέπει να διευκρινιστεί αν το ίδιο ισχύει και για τις θεραπείες αλλαγής φύλου.

 

Σύμφωνα με site φιλικό προς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είναι πολλές οι ανάλογες αναφορές από transgender άτομα, με υποθέσεις που αφορούν φαρμακεία και άλλων μεγάλων αλυσίδων και ανεξάρτητα.



farmakopoioi
