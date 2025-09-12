2025-09-12 12:53:11
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών γιορτάζοντας τα 70 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στα πολιτιστικά δρώμενα και την προσφορά, θα πραγματοποιήσει δύο συναυλίες στη Βόρεια Ελλάδα αφιερωμένες στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο και τους Συναδέλφους Σιδηροδρομικούς.1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, θεατρική σκηνή «Σοφία Βέμπο», Μεγ. Αλεξάνδρου 24, Αμπελόκηποι το Σάββατο sidirodromikanea
