





Με δυσκολίες φαίνεται να ξεκινά η νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ. Το Power Talk, που έκανε πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα, δεν κατάφερε – τουλάχιστον μέχρι στιγμής – να προσελκύσει το δυναμικό κοινό, καταγράφοντας μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

Αναλυτικά, η τηλεθέαση στις δεκαπεντάλεπτες ζώνες της εκπομπής διαμορφώθηκε ως εξής:

2,5%

2,0%

4,2%

4,4%

4,2%

4,9%

3,4%

2,6%

Η μέση τηλεθέαση της ημέρας διαμορφώθηκε στο 3,5%, ποσοστό που θεωρείται απογοητευτικό για τα δεδομένα του σταθμού, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η δυναμική που περίμενε να χτίσει η εκπομπή λόγω του ονόματος της παρουσιάστριας.

Η Στεφανίδου, με πολυετή παρουσία στην ελληνική τηλεόραση και επιτυχημένες εκπομπές στο ενεργητικό της, φαίνεται να δυσκολεύεται στη νέα της τηλεοπτική προσπάθεια. Το αν τα χαμηλά νούμερα οφείλονται στη θεματολογία της εκπομπής, στη ζώνη μετάδοσης ή στον κορεσμό του φορμάτ, μένει να φανεί τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγές εντός του σταθμού δεν αποκλείουν αλλαγές, είτε στο περιεχόμενο είτε στη ροή της εκπομπής, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στα ποσοστά. Ωστόσο, προς το παρόν, ο ΣΚΑΪ τηρεί στάση αναμονής.

Πηγή: tvnea.com