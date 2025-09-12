2025-09-12 12:31:14

Η Αρχή Μεταφορών της Κομητείας Σαν Μπερναρντίνο (SBCTA) θα θέσει σε λειτουργία τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με το υβριδικό ηλεκτρικό τρένο με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου και μπαταρία, γνωστό ως ZEMU, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.railway-news.comΤο τρένο θα λειτουργεί στον διάδρομο Arrow Corridor, μήκους εννέα μιλίων, της γραμμής San Bernardino της Metrolink.Η πρώτη αναχώρηση έχει προγραμματιστεί sidirodromikanea

