Φωτογραφία για Με ποιον κάνει ποδαρικό η Φαίη Σκορδά στη νέα σεζόν;
Η εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά επιστρέφει δυναμικά τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά στις 09:20 στο MEGA. Η ψυχαγωγική εκπομπή μπαίνει στη δεύτερη σεζόν της με στόχο να γεμίσει την πρωινή ζώνη με αισιοδοξία, ενέργεια και ουσιαστική θεματολογία που αγγίζει την επικαιρότητα.

Η Φαίη Σκορδά, με τον καθαρό λόγο, την ευγένεια και τη ζεστασιά της, κατάφερε πέρυσι να εδραιωθεί ως μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, δημιουργώντας έναν πραγματικό διάλογο με το κοινό της.

Στην ομάδα της επιστρέφουν οι γνωστοί συνεργάτες:

Δημήτρης Ουγγαρέζος με τον αυθορμητισμό και τα εύστοχα σχόλιά του,

Νάνσυ Νικολαΐδου με την ευαισθησία και την κριτική ματιά της,

Ευάννα Ζουμπούρογλου με τη νεανική, φρέσκια ενέργεια της,

Κατερίνα Ζαρίφη με το αστείρευτο χιούμορ και την εκρηκτική παρουσία της.

Νέα προσθήκη στην ομάδα είναι ο Άρης Καβατζίκης, έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή πορεία στα media, ενώ ο Ιάσονας Τσόλης θα ενημερώνει για την επικαιρότητα με σοβαρότητα και σύγχρονη ματιά
. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος συνεχίζει να προσθέτει τον αιχμηρό και ξεχωριστό του λόγο, ενώ η Βίκυ Παγιατάκη παρουσιάζει τις αστρολογικές προβλέψεις και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος προτείνει πρωτότυπες συνταγές για το καθημερινό τραπέζι.

Η νέα σεζόν ξεκινά με τον Λάκη Λαζόπουλο, που θα ανοίξει το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» μέσα από το MEGA, κάνοντας το ποδαρικό της Φαίης Σκορδά με ιδιαίτερο τρόπο.

Πηγή: tvnea.com
