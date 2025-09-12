2025-09-12 11:09:32
Φωτογραφία για ΦΣΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ



 Ο Σύλλογος έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για την ταχύτερη δυνατή ανάρτηση του νέου ετήσιου προγράμματος εφημεριών, το οποίο θα ισχύσει από 1η Απριλίου 2026 έως και 31η Μαρτίου 2027.

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται όλα τα μέλη που θέλουν να αποστείλουν παρατηρήσεις τους επί του ισχύοντος συστήματος, να τις αποστείλουν στο email του Συλλόγου [email protected] με τίτλο «ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ» αυστηρά έως και την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εφημεριών.



ΓΙΑ ΤΟ Φ.Σ.Α.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ                  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

