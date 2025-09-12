2025-09-12 14:49:08

Μια τοπική ιαπωνική σιδηροδρομική εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τις οικονομικές της δυσκολίες ως ευκαιρία δημοσίων σχέσεων, χρησιμοποιώντας αυτοσαρκαστικό χιούμορ για να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες στην περιοχή..nippon.comΗ Choshi Electric Railway Co., με έδρα την πόλη Choshi στην επαρχία Chiba, ανατολικά του Τόκιο, λειτουργεί μόνο μία σιδηροδρομική γραμμή, γεγονός που έχει οδηγήσει σε sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ