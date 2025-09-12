2025-09-12 13:22:41

Στην τελική ευθεία μπαίνει η νέα εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στο OPEN, με συμπαρουσιάστρια την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Πρόκειται για ένα σχολιαστικό πρόγραμμα που θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα στη βραδινή ζώνη του σταθμού και θα φιλοξενεί ποικίλους καλεσμένους.



Σύμφωνα με πληροφορίες,«παρών» στην εκπομπή θα είναι ο Βαγγέλης Σερίφης, ο Σταύρος Μπαλάσκας και ο Αναστάσιος Ντούγκας, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί επίσημα και η ημερομηνία της πρεμιέρας.



Η συνεργασία Μπογδάνου - Παπακωστοπούλου αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι δυο τους θα συνδυάσουν διαφορετικές οπτικές σε μια εκπομπή που φιλοδοξεί να ανοίγει τη συζήτηση πάνω στην επικαιρότητα με έντονο σχολιαστικό χαρακτήρα.



Πηγή: tvnea.com



