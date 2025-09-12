





Πρεμιέρα στο ΕΡΤnews κάνει η νέα ενημερωτική εκπομπή «10′ ΜΕ ΤΟΝΟ» με τον Αντώνη Φουρλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 10:00, στο ΕΡΤnews, ο Αντώνης Φουρλής και η Στέλλα Παπαμιχαήλ καταγράφουν όλη την επικαιρότητα και τις εξελίξεις τη στιγμή που συμβαίνουν.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις και όλη η ειδησεογραφία από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η νέα εκπομπή «10′ ΜΕ ΤΟΝΟ» έρχεται στο ανανεωμένο πρόγραμμα του ΕΡΤnews για να δώσει τον τόνο της επικαιρότητας του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: tvnea.com