2025-09-12 14:15:48
Φωτογραφία για Παρασκευή, 12/9/2025: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Με τη βοήθεια της "Διερεύνησης" (σελίδα 9 - Β.Μ.) και της προηγούμενης ανάρτησης, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις εφαρμογές τον "Αυτοέλεγχο" (σελίδα 10 - Β.Μ.) και τις ασκήσεις που λύσαμε στην τάξη (σελίδα 7 - Τ.Ε.) του 1ου κεφαλαίου "Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ".

Σχολική ζωή: Αφού δώσω τα συγχαρητήριά μου στο νεοσύστατο μαθητικό συμβούλιο της τάξης μας, να ευχηθώ στα μέλη του "καλή δύναμη!". Να ευχαριστήσω, επίσης, όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές που, με αίσθημα ευθύνης και αξιοζήλευτη σοβαρότητα, έφεραν εις πέρας την εκλογική διαδικασία. Ως προς το πρόγραμμα μαθημάτων της Δευτέρας, έχουμε:

Μαθηματικά

Μουσική

Γλώσσα

Γλώσσα

Γερμανικά

Κοιν. & Πολ. Αγωγή

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Μια σιδηροδρομική εταιρεία στην Ιαπωνία που αντιμετωπίζει δυσκολίες στρέφεται στο αυτοσαρκαστικό χιούμορ!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μια σιδηροδρομική εταιρεία στην Ιαπωνία που αντιμετωπίζει δυσκολίες στρέφεται στο αυτοσαρκαστικό χιούμορ!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (11/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (11/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/9/2025)
Οι Ημιτελικοί του Ευρωμπάσκετ 2025 στην ΕΡΤ1 - Ελλάδα - Τουρκία σήμερα στις 21:00
Οι Ημιτελικοί του Ευρωμπάσκετ 2025 στην ΕΡΤ1 - Ελλάδα - Τουρκία σήμερα στις 21:00
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (10/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (10/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN
Το «The Chase» επιστρέφει για 5η σεζόν στο MEGA - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Το «The Chase» επιστρέφει για 5η σεζόν στο MEGA - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Η πρόκληση του “Καλημέρα Ελλάδα”: Όσα είπαν Στάθης και Λιβαθυνού
Η πρόκληση του “Καλημέρα Ελλάδα”: Όσα είπαν Στάθης και Λιβαθυνού
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (11/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (11/9/2025)
Πρόγραμμα συναυλίων του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών
Πρόγραμμα συναυλίων του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών