Μαθηματικά: Με τη βοήθεια της "Διερεύνησης" (σελίδα 9 - Β.Μ.) και της προηγούμενης ανάρτησης, διαβάζουμε με πολλή προσοχή τη θεωρία, τις εφαρμογές τον "Αυτοέλεγχο" (σελίδα 10 - Β.Μ.) και τις ασκήσεις που λύσαμε στην τάξη (σελίδα 7 - Τ.Ε.) του 1ου κεφαλαίου "Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ".Σχολική ζωή: Αφού δώσω τα συγχαρητήριά μου στο νεοσύστατο μαθητικό συμβούλιο της τάξης μας, να ευχηθώ στα μέλη του "καλή δύναμη!". Να ευχαριστήσω, επίσης, όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές που, με αίσθημα ευθύνης και αξιοζήλευτη σοβαρότητα, έφεραν εις πέρας την εκλογική διαδικασία. Ως προς το πρόγραμμα μαθημάτων της Δευτέρας, έχουμε:ΜαθηματικάΜουσικήΓλώσσαΓλώσσαΓερμανικάΚοιν. & Πολ. Αγωγή

