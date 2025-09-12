Λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα», ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού βρέθηκαν καλεσμένοι της Κατερίνας Καραβάτου στο «Καλοκαίρι Παρέα». Το νέο δίδυμο του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στην ευθύνη που αναλαμβάνει συνεχίζοντας την πορεία του Γιώργου Παπαδάκη, αλλά και στην πρόκληση να σταθεί αντάξιο της μακράς τηλεοπτικής παράδοσης της εκπομπής.Π.Σ: «Είναι σπουδαίο γιατί είναι ένας ισχυρός και βαρύς τίτλος. Είναι πολύ τιμητικό να το επιλέγει ο σταθμός αυτό. Να μας δώσει τα ηνία της ιστορικότερης εκπομπής της τηλεόρασης. Είναι μεγάλη ευθύνη γιατί πρέπει να ανταποκριθούμε. Δεν ήρθαμε για να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Είναι μύθος για την ελληνική τηλεόραση! Ο ANT1 τιμάει να πρόσωπά του».Α.Λ: «Είναι μεγάλη τιμή και βάρος και ευθύνη. Έχει προσφέρει πολλά ο Γιώργος Παπαδάκης και οφείλουμε να τιμήσουμε αυτή την παράδοση».Π.Σ: «Έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι ωραίο το πώς μας αποδέχεται ο σταθμός και με τη στήριξη που έχουμε. Από την κορυφή μέχρι όλους τους συνεργάτες. Έχω συναισθηματικό δέσιμο με τον ANT1. Όταν είχα φύγει άφησα μόνο φίλους πίσω, έκανα φίλους στον ANT1. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση. Πρέπει να το δούμε με τα δικά μας μάτια, αυτό πρέπει να περιμένει ο κόσμος. Πάντα πίστευα και το πιστεύω, είμαι “βαρύς” ειδησεογραφικά άνθρωπος. Μου αρέσει η πολιτική, η ειδησεογραφία, η οικονομία. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα βαρύ κοστούμι πάνω σου, υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό. Μπορείς να είσαι σοβαρός, χωρίς να είσαι σοβαροφανής».Πηγή: tvnea.com