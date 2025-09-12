ΝΕΑ
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
2025-09-12 13:28:16
Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αστακού στις 07:00.
