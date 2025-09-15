2025-09-15 10:03:39
Χαμηλές πτήσεις κατέγραψε για δεύτερη μέρα η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ, Weekend Live, η οποία φαίνεται πως δεν κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.
Συγκεκριμένα, η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 5,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ ανά τέταρτο οι επιδόσεις της κινήθηκαν μεταξύ 4,2% και 7,1%. Πιο αναλυτικά, τα νούμερα διαμορφώθηκαν ως εξής:
4,2%
5,3%
5,1%
5,5%
7,1%
6,0%
4,9%
Παρά τη διακύμανση σε ορισμένα τέταρτα, το πρόσημο παραμένει χαμηλό, γεγονός που δείχνει πως η εκπομπή έχει ακόμη δρόμο μπροστά της για να βρει τον ρυθμό της και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού του Σαββατοκύριακου.
Πηγή: tvnea.com
