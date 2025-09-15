





Χαμηλές πτήσεις κατέγραψε για δεύτερη μέρα η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ, Weekend Live, η οποία φαίνεται πως δεν κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 5,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ ανά τέταρτο οι επιδόσεις της κινήθηκαν μεταξύ 4,2% και 7,1%. Πιο αναλυτικά, τα νούμερα διαμορφώθηκαν ως εξής:

4,2%

5,3%

5,1%

5,5%

7,1%

6,0%

4,9%

Παρά τη διακύμανση σε ορισμένα τέταρτα, το πρόσημο παραμένει χαμηλό, γεγονός που δείχνει πως η εκπομπή έχει ακόμη δρόμο μπροστά της για να βρει τον ρυθμό της και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: tvnea.com