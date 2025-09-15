2025-09-15 10:03:39
 Χαμηλές πτήσεις κατέγραψε για δεύτερη μέρα η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ, Weekend Live, η οποία φαίνεται πως δεν κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 5,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ ανά τέταρτο οι επιδόσεις της κινήθηκαν μεταξύ 4,2% και 7,1%. Πιο αναλυτικά, τα νούμερα διαμορφώθηκαν ως εξής:

4,2%

5,3%

5,1%

5,5%

7,1%

6,0%

4,9%

Παρά τη διακύμανση σε ορισμένα τέταρτα, το πρόσημο παραμένει χαμηλό, γεγονός που δείχνει πως η εκπομπή έχει ακόμη δρόμο μπροστά της για να βρει τον ρυθμό της και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού του Σαββατοκύριακου.



Πηγή: tvnea.com
Νωρίς νωρίς: Αυτά είπαν στην πρεμιέρα τους Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day...
Weekend Live: Καλύτερα... δεν έγινε στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το "Power Talk" της Τατιάνας Στεφανίδου
Το
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/9/2025)
Σε μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης το "Power Talk" της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Πρεμιέρα με τριαντάφυλλα και βελάκια - Τι ειπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη;
Buongiorno: Έτσι έκανε πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά για 2η χρονιά στο MEGA
Έτσι έκαναν πρεμιέρα η Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο ανανεωμένο Breakfast@star
Ιδιοκτησιακό φαρμακείων και ΜΥΣΥΦΑ: Τι ισχύει στην Ευρώπη
Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς [Οι πίνακες με τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους]
