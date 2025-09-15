2025-09-15 10:03:38

Η νέα τηλεοπτική περίοδος για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 άνοιξε το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 9, με φρέσκια διάθεση και ανανεωμένο σκηνικό. Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο πλατό, συστήνοντας στο κοινό τη νέα σύνθεση της παρέας του. Η έναρξη είχε ατμόσφαιρα γιορτής, με χαμόγελα, τριαντάφυλλα καιστόχους και βελάκια.



“Επειδή έχω άγχος πάντα τα πρώτα λεπτά της νέας χρονιάς, μη μιλήσω πολύ και τα κάνω σαλάτα. Πάμε να υποδεχτούμε τους παλιούς και τους νέους συνεργάτες μου”, είπε ο Γιώργος Λιάγκας και άρχισε να καλεί έναν έναν τους συνεργάτες στο πλατό.



Φέτος στο πλευρό του θα βρίσκονται οι Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη, Γιώτα Κηπουρού, Δέσποινα Καμπούρη, Πάνος Κατσαρίδης, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και ο Σταύρος Μπαλάσκας.



Ο παρουσιαστής δεν παρέλειψε να μοιράσει… αναμνηστικά στην πρεμιέρα: ένα τριαντάφυλλο σε κάθε γυναίκα της ομάδας και έναν στόχο με βελάκια στους άντρεςγια να κάνουν εύστοχα σχόλια, όπως ανέφερε.



Πηγή: tvnea.com



