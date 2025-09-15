2025-09-15 10:03:38
Η Φαίη Σκορδά έκανε σήμερα την πρώτη της εμφάνιση στη νέα τηλεοπτική σεζόν, εγκαινιάζοντας την πρωινή ζώνη του Mega. Για δεύτερη χρονιά, εκείνη και η ομάδα της θα καλημερίζουν καθημερινά το κοινό μέσα από την εκπομπή Buongiorno. Με λαμπερή διάθεση και επιλέγοντας λευκή εμφάνιση, η παρουσιάστρια έδωσε την πρώτη «καλημέρα» της χρονιάς και παρουσίασε τους συνεργάτες της.

«Καλώς ορίσατε στο Mega! Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα και στον Alpha Κύπρου που από σήμερα θα μας βλέπετε ζωντανά, πολλά φιλιά στην Κύπρο.

Ίσως είχαμε μία άνεση μεγαλύτερη φέτος, αισθάνομαι μια ασφάλεια μεγαλύτερη γιατί με τους περισσότερους είμαι φίλη. Με τους περισσότερους έχω ξανασυνεργαστεί…», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά και στη συνέχεια μίλησε με όλους τους συνεργάτες της.

Πηγή: tvnea.com
