2025-09-15 10:03:38

Τη Δευτέρα η ΕΡΤ παρουσίασε το νέο πρωινό της σχήμα, δίνοντας φρέσκια ενέργεια στην έναρξη της ημέρας. Ο Κρατερός Κατσούλης μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη έκαναν το ντεμπούτο τους στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», εμφανίστηκαν με χαμόγελο και έτυχαν θερμής υποδοχής από τους συνεργάτες τους.



Με το που άνοιξαν τα μικρόφωνα, το δίδυμο μοιράστηκε με το κοινό τα συναισθήματα και το άγχος των τελευταίων ωρών πριν από την πρεμιέρα:



Μ.Η.: Κοιμήθηκες το βράδυ;



Κ.Κ.: Κοιμήθηκες το βράδυ… Δηλαδή, υπήρχε μια αίσθηση κάτι μεταξύ ύπνου, κάτι μεταξύ ξύπνιου. Δεν καταλάβαινα ακριβώς αν αυτά που σκέφτομαι, τα ονειρεύομαι ή αν είμαι ξύπνιος και τα σκέφτομαι.



Μ.Η.: Μια χαρά, μια υπερένταση.



Κ.Κ.: Μια αγωνία! Λογικό είναι πρώτη φορά.



Ακολούθησε ένα συγκινητικό βίντεο με ευχές από γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης, που έδωσε ακόμα περισσότερη λάμψη στην πρεμιέρα. Ανάμεσα σε αυτούς που έστειλαν το μήνυμά τους και η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία είπε με χαμόγελο: «Κρατερέ μου, Μαρία μου, καλή αρχή! Να πάνε όλα υπέροχα, να το ευχαριστηθείτε, να περάσετε υπέροχα! Θα σας παρακολουθώ από μακριά».



Στις ευχές προστέθηκε και ο σύζυγος της Μαρίας Ηλιάκη, στέλνοντας κι εκείνος το δικό του «καλή αρχή» στο νέο «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ