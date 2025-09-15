2025-09-15 10:03:39

Με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου, το πρωινό της Δευτέρας η Σταματίνα Τσιμτσιλή εμφανίστηκε ξανά στον Alpha, μαζί με το “Happy Day” και την ομάδα της.



Η παρουσιάστρια, γεμάτη φρεσκάδα και θετική ενέργεια, υποδέχθηκε το κοινό στη γνώριμη πρωινή του συντροφιά, δίνοντας ευχές για μια όμορφη αρχή σε όλη την παρέα.



“Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πως περνούν τα χρόνια γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημα μας, το πρωινό μας καφεδάκι. Είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια που, πραγματικά, μπορεί να γκρινιάζουμε στο τέλος της σεζόν γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ άγριο ξύπνημα αλλά μας λείπετε γρήγορα και ανυπομονούμε να γυρίσουμε σε εσάς” σημείωσε χαρακτηριστικά, αρχικά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή φορώντας ένα εντυπωσιακό ροζ midi φόρεμα.



“Ειδικά αυτές τις 15 ημέρες της προετοιμασίας, μέχρι να βγούμε στον αέρα, θέλω να σας πω ότι ζούμε γι’ αυτή την πρώτη καλημέρα και για την καθημερινότητα που θα μπει και πάλι στον ρυθμό. Είστε ο έρωτα μας, ελπίζουμε να είμαστε και εμείς γιατί μας άρεσαν πάρα πολύ μηνύματα που μας λέγατε” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η παρουσιάστρια.



Αμέσως μετά, δε, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχθηκε στο πλατό τον Δημήτρη Παπανώτα, την Τίνα Μεσσαροπούλου, τον Δημήτρη Παπανώτα και τον Δήμο Βερύκιο και έτσι η 13η σεζόν για το Happy Day του Alpha είναι γεγονός!



Πηγή: tvnea.com



