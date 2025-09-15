





Εφτά ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν με πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, όμως άλλες εφτά, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, διαθέτουν ένα απόλυτα ρυθμισμένο καθεστώς, σύμφωνα με τον Αθ. Γουβάλα, πρόεδρο του Φ.Σ. Φθιώτιδας, γραμματέα του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών (ΙΦΕΕ), που παρουσίασε νέα μελέτη του ΠΦΣ με τίτλο: «Φαρμακεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα – Δεδομένα και Προκλήσεις», στο πλαίσιο ημερίδας του Φ.Σ. Λέσβου και της Lilly-Φαρμασέρβ.

Ειδικότερα, οι Μ. Βρετανία, οι Κάτω Χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία έχουν απελευθερώσει το επάγγελμα πλήρως, ενώ οι Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Δανία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρος έχουν περιορισμούς στην ίδρυση και στον αριθμό των φαρμακείων που δικαιούται να έχει κάθε φαρμακοποιός.

Μιλώντας στο f.daily, ο Αθ. Γουβάλας εξήγησε ότι η μελέτη ολοκληρώθηκε το α’ τρίμηνο του 2025, αλλά επικαιροποιείται συνεχώς και παρέχει δεδομένα που διέπουν το επάγγελμα στα 30 μέλη της Ε.Ε. συν σε Ην. Βασίλειο, Ισλανδία και Νορβηγία. Άλλα συμπεράσματα της μελέτης είναι:

• Μόνο σε 12 χώρες, τα φαρμακεία ανήκουν αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς.

• Σε 16 χώρες δεν ισχύουν χωροταξικά και δημογραφικά κριτήρια και η χορήγηση άδειας ίδρυσης εξαρτάται από άλλους παράγοντες.

• Σε 18 χώρες λειτουργούν αλυσίδες φαρμακείων και στις 7 εξ αυτών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των κοινοτικών φαρμακείων. Έχουν απομείνει 8 χώρες όπου δεν επιτρέπονται οι αλυσίδες.

• Μόνο στις χώρες Βοζνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κόσσοβο και Αλβανία δεν υπάρχουν online pharmacies, ενώ σε 13 χώρες επιτρέπεται και η online εκτέλεση των συνταγών. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο απαγορεύεται η πώληση των ΜΗΣΥΦΑ από το διαδίκτυο, με τον φαρμακοποιό να σχολιάζει ότι ο ΠΦΣ έχει κάνει μια τεράστια νομική προσπάθεια για να παραμείνει η κατάσταση ως έχει.

πηγή: farmakeutikoskosmos

