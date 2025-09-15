2025-09-15 09:34:14
Φωτογραφία για Ιδιοκτησιακό φαρμακείων και ΜΥΣΥΦΑ: Τι ισχύει στην Ευρώπη



Εφτά ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν με πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, όμως άλλες εφτά, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, διαθέτουν ένα απόλυτα ρυθμισμένο καθεστώς, σύμφωνα με τον Αθ. Γουβάλα, πρόεδρο του Φ.Σ. Φθιώτιδας, γραμματέα του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών (ΙΦΕΕ), που παρουσίασε νέα μελέτη του ΠΦΣ με τίτλο: «Φαρμακεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα – Δεδομένα και Προκλήσεις», στο πλαίσιο ημερίδας του Φ.Σ. Λέσβου και της Lilly-Φαρμασέρβ.

Ειδικότερα, οι Μ. Βρετανία, οι Κάτω Χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία έχουν απελευθερώσει το επάγγελμα πλήρως, ενώ οι Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Δανία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρος έχουν περιορισμούς στην ίδρυση και στον αριθμό των φαρμακείων που δικαιούται να έχει κάθε φαρμακοποιός.

Μιλώντας στο f.daily, ο Αθ. Γουβάλας εξήγησε ότι η μελέτη ολοκληρώθηκε το α’ τρίμηνο του 2025, αλλά επικαιροποιείται συνεχώς και παρέχει δεδομένα που διέπουν το επάγγελμα στα 30 μέλη της Ε.Ε. συν σε Ην. Βασίλειο, Ισλανδία και Νορβηγία. Άλλα συμπεράσματα της μελέτης είναι: 

 

 

•         Μόνο σε 12 χώρες, τα φαρμακεία ανήκουν αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς.

•         Σε 16 χώρες δεν ισχύουν χωροταξικά και δημογραφικά κριτήρια και η χορήγηση άδειας ίδρυσης εξαρτάται από άλλους παράγοντες.

•         Σε 18 χώρες λειτουργούν αλυσίδες φαρμακείων και στις 7 εξ αυτών αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% των κοινοτικών φαρμακείων. Έχουν απομείνει 8 χώρες όπου δεν επιτρέπονται οι αλυσίδες.

•         Μόνο στις χώρες Βοζνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Κόσσοβο και Αλβανία δεν υπάρχουν online pharmacies, ενώ σε 13 χώρες επιτρέπεται και η online εκτέλεση των συνταγών. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο απαγορεύεται η πώληση των ΜΗΣΥΦΑ από το διαδίκτυο, με τον φαρμακοποιό να σχολιάζει ότι ο ΠΦΣ έχει κάνει μια τεράστια νομική προσπάθεια για να παραμείνει η κατάσταση ως έχει.

 

πηγή: farmakeutikoskosmos

 

 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς [Οι πίνακες με τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς [Οι πίνακες με τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους]
Έτσι έκαναν πρεμιέρα η Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο ανανεωμένο Breakfast@star
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έτσι έκαναν πρεμιέρα η Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο ανανεωμένο Breakfast@star
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέες τιμές σε ΜΥΣΥΦΑ (10/09/2025)
Νέες τιμές σε ΜΥΣΥΦΑ (10/09/2025)
Από τη Σκωτία στη Βενετία: Αυτά είναι μερικά από τα πιο γραφικά ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη
Από τη Σκωτία στη Βενετία: Αυτά είναι μερικά από τα πιο γραφικά ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη
Το απίστευτο σιδηροδρομικό έργο «νέας διώρυγας του Σουέζ» στην Κίνα που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία
Το απίστευτο σιδηροδρομικό έργο «νέας διώρυγας του Σουέζ» στην Κίνα που συνδέει την Ευρώπη και την Ασία
Απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις σε Ευρώπη από την Uber
Απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις σε Ευρώπη από την Uber
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του ανανεωμένου Καλημέρα Ελλάδα
Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του ανανεωμένου Καλημέρα Ελλάδα
Το Πρωινό κάνει πρεμιέρα σε νέα ώρα
Το Πρωινό κάνει πρεμιέρα σε νέα ώρα
Για δολιοφθορά κάνει λόγο ο ΟΣΕ για το πρόβλημα που προέκυψε χθες
Για δολιοφθορά κάνει λόγο ο ΟΣΕ για το πρόβλημα που προέκυψε χθες
ΝΕΟΣ Κ.Ο.Κ. ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ Ι.Χ., ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΝΕΟΣ Κ.Ο.Κ. ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ Ι.Χ., ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Καλημέρα Ελλάδα: Έτσι είπαν καλημέρα Στάθης - Λιβαθυνού
Καλημέρα Ελλάδα: Έτσι είπαν καλημέρα Στάθης - Λιβαθυνού