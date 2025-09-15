2025-09-15 10:03:38

Με θετική αύρα, χαρούμενες διαθέσεις και το τραγούδι της Άννας Βίσση να δίνει τον ρυθμό, ξεκίνησε η 4η σεζόν του Breakfast@star. Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου υποδέχτηκαν ξανά τους τηλεθεατές με ζεστασιά και ενθουσιασμό, δίνοντας το στίγμα μιας δυναμικής πρεμιέρας. Γεμάτο γέλιο, αμεσότητα και μικρές εκπλήξεις, το πρώτο επεισόδιο έδειξε ότι το πρωινό πρόγραμμα επιστρέφει πιο φρέσκο και ανανεωμένο από ποτέ.



Ελένη Χατζίδου: «Καλημέρα, καλημέρα… Άλλοι κλαίνε στα φινάλε, εγώ θα κλάψω στην πρεμιέρα.. Παιδιά, συγκινούμαι πάρα πολύ! Μέχρι πριν βγούμε ήμουν οκ. Τι είναι αυτό το πράγμα…»



Ετεοκλής Παύλου: «Συγκινήθηκες πολύ, ε; Το breakfast 4 είναι εδώ και ξεκινάει».



Ελένη Χατζίδου: «Για 4η συνεχόμενη χρονιά είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρέα και φέτος. Υγεία παιδιά! Ελπίζω να περάσατε ένα όμορφο καλοκαίρι».



Ετεοκλής Παύλου: «Αλλά εγώ θα το πω ότι το σημαντικό είναι να περνάς ωραίο καλοκαίρι, αλλά να απολαμβάνεις τη ζωή σου και τον χειμώνα. Μην περιμένεις μόνο το καλοκαίρι και εμείς θα φροντίσουμε και γι’ αυτό».



Ελένη Χατζίδου: «Να σας προσφέρουμε το πιο πλούσιο, χαλαρωτικό, δυναμωτικό, μυρωδάτο, λαχταριστό πρωινό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι το κυριότερο γεύμα της ημέρας με αυτό ξεκινάς τη μέρα, με χαμόγελο και αισιοδοξία και πολλές αποκλειστικότητες».



Δίπλα τους βρέθηκαν η Μαίρη Αργυριάδου, ο Κωνσταντίνος Ντάφλος και η Λιλή Πυράκη για να ολοκληρώσουν την πιο κεφάτη πρωινή παρέα.



