2025-09-15 13:31:40
Φωτογραφία για Ζήνα Κουτσελίνη: Με το δεξί και στην 11η χρονιά - Τώρα πατάω στο δεξί...
Με χαρά και ανανεωμένη διάθεση εμφανίστηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας η Ζήνα Κουτσελίνη, φορώντας κομψό μπλε σύνολο, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» που συνεχίζει για 11η χρονιά στο STAR.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν άνοιξε με μια αναδρομή στο παρελθόν, μέσα από στιγμιότυπα της πρώτης της παρουσίας στο κανάλι, πριν η παρουσιάστρια βγει ζωντανά στο πλατό για να καλωσορίσει το κοινό της.

«Με το δεξί και στην 11η χρονιά. Πριν τόσα χρόνια έλεγα “με το δεξί” και πατούσα με το αριστερό. Τώρα πατάω στο δεξί, σταθερά! Καλή μας αρχή! Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, την Green Pixel για την ανθοδέσμη. Τα λουλούδια θα μοιραστούν στα λουλούδια της εκπομπής, γιατί οι ομάδες γράφουν ιστορίες.

Άνθρωποι που συνεργάστηκαν με ομάδες στην πορεία πήραν δικές τους εκπομπές!», είπε η παρουσιάστρια και στη συνέχεια υποδέχτηκε έναν έναν τους συνεργάτες της.

«Ήρθαν οι Φουρτουνάκηδες, θα έρθουν και οι Βροντάκηδες» απάντησε στη Ρούλα Κουσκουρή που σχολίασε ότι ανήκει στην παλιά φρουρά της εκπομπής λίγο πριν καταφθάσει το φρέσκο «αίμα».

ΣΧΟΛΙΟ: Βρε Ζήνα μου λίγο αυτό το χεράκι κατέβασέ το επιτέλους. Αρχίζει να μου χτυπάει εγκέφαλο Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
Γιώργος Λιάγκας: Δεν μπορεί η ΕΣΗΕΑ να παρεμβαίνει στις επιλογές των καναλιών... - Είναι διευθυντής προγράμματος καναλιού;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας: Δεν μπορεί η ΕΣΗΕΑ να παρεμβαίνει στις επιλογές των καναλιών... - Είναι διευθυντής προγράμματος καναλιού;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...
Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» τρέχουν νωρίτερα...
Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» τρέχουν νωρίτερα...
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ζήνα Κουτσελίνη: Ο Κρικόρ Τσακιτζιάν μπαίνει στην ομάδα μετά την αποχώρηση Μαδέρη
Ζήνα Κουτσελίνη: Ο Κρικόρ Τσακιτζιάν μπαίνει στην ομάδα μετά την αποχώρηση Μαδέρη
Στήριξη της Ζήνας Κουτσελίνη στον Μαρέδη μετά την παραίτησή του από το Star: Η αλήθεια είναι μονόδρομος – Τι αναφέρει στην επιστολή του;
Στήριξη της Ζήνας Κουτσελίνη στον Μαρέδη μετά την παραίτησή του από το Star: Η αλήθεια είναι μονόδρομος – Τι αναφέρει στην επιστολή του;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 17-09-2025
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 17-09-2025
Μητσοτάκης: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες
Μητσοτάκης: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες
H Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό στην ανανεωμένη «Super Κατερίνα»
H Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό στην ανανεωμένη «Super Κατερίνα»
Η ΕΡΤ2 αλλάζει... - Πώς θα μετονομαστεί και τι θα προβάλει;
Η ΕΡΤ2 αλλάζει... - Πώς θα μετονομαστεί και τι θα προβάλει;
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...