2025-09-15 13:31:40

Με χαρά και ανανεωμένη διάθεση εμφανίστηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας η Ζήνα Κουτσελίνη, φορώντας κομψό μπλε σύνολο, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» που συνεχίζει για 11η χρονιά στο STAR.



Η νέα τηλεοπτική σεζόν άνοιξε με μια αναδρομή στο παρελθόν, μέσα από στιγμιότυπα της πρώτης της παρουσίας στο κανάλι, πριν η παρουσιάστρια βγει ζωντανά στο πλατό για να καλωσορίσει το κοινό της.



«Με το δεξί και στην 11η χρονιά. Πριν τόσα χρόνια έλεγα “με το δεξί” και πατούσα με το αριστερό. Τώρα πατάω στο δεξί, σταθερά! Καλή μας αρχή! Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, την Green Pixel για την ανθοδέσμη. Τα λουλούδια θα μοιραστούν στα λουλούδια της εκπομπής, γιατί οι ομάδες γράφουν ιστορίες.



Άνθρωποι που συνεργάστηκαν με ομάδες στην πορεία πήραν δικές τους εκπομπές!», είπε η παρουσιάστρια και στη συνέχεια υποδέχτηκε έναν έναν τους συνεργάτες της.



«Ήρθαν οι Φουρτουνάκηδες, θα έρθουν και οι Βροντάκηδες» απάντησε στη Ρούλα Κουσκουρή που σχολίασε ότι ανήκει στην παλιά φρουρά της εκπομπής λίγο πριν καταφθάσει το φρέσκο «αίμα».



ΣΧΟΛΙΟ: Βρε Ζήνα μου λίγο αυτό το χεράκι κατέβασέ το επιτέλους. Αρχίζει να μου χτυπάει εγκέφαλο Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ