Έντονη ήταν η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα στον αέρα του «Πρωινού», με αφορμή την αλλαγή σκυτάλης στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και την τοποθέτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη στη θέση των Ρέβη – Κούρδη. Ο παρουσιαστής ξέσπασε κατά της ΕΣΗΕΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις επιλογές των καναλιών.»

Η ΕΣΗΕΑ είναι διευθυντής προγράμματος καναλιού; Θα τρελαθώ τελείως τώρα! Συγγνώμη, τώρα κάθε σταθμός έχει δικαίωμα να βάλει όποιους θέλει στις εκπομπές, να τις χρίσει ψυχαγωγικές ή ενημερωτικές και να βάλει μέλη της ΕΣΗΕΑ ή όχι».

«Από πέρυσι δεν είμαι μέλος της ΕΣΗΕΑ, παραιτήθηκα για δικούς μου λόγους, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών μου είναι μέλη της».

«Είμαι εγώ ο ΑΝΤ1 και παίρνω εσένα και τον Τάσο και μου κάνετε μια εκπομπή και δεν μου αρέσει – δεν έχω δικαίωμα να σας αλλάξω; Πες στον Κατσαρίδη που δεν είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ να βρει άλλους τρόπους. Η ΕΣΗΕΑ πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα των δημοσιογράφων και όχι να γίνεται μια συντεχνία που προστατεύει τα συμφέροντα συγκεκριμένων ιδεολογικά δημοσιογράφων. Αυτό κάνει τα τελευταία χρόνια. Γιατί αν οι δημοσιογράφοι ιδεολογικά ανήκουν αλλού, η ΕΣΗΕΑ είναι απούσα».

