2025-09-15 13:31:40

Στο πλατό της εκπομπής «Πρωινό» βρέθηκε η Γλυκερία, η οποία για πρώτη φορά τοποθετήθηκε σχετικά με τις αντιδράσεις που προέκυψαν εξαιτίας της συναυλίας της στο Ισραήλ. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη στάση της απέναντι στα γεγονότα που συγκλονίζουν την περιοχή.



«Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε όλο αυτό για τη συναυλία μου στο Ισραήλ, ειδικά με εμένα. Εγώ κατανοώ μέχρι σε ένα σημείο την αντίδραση κάποιων, υπήρξαν παραινέσεις να πάρω θέση για αυτό το θέμα. Εγώ δεν ήθελα να πάρω θέση γιατί το Ισραήλ είναι μια χώρα που πηγαίνω 35 χρόνια, έχω κάνει εκεί πολλούς φίλους, ανθρώπους που με αγαπάνε πάρα πολύ», είπε αρχικά.



«Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα – ποτέ δεν είμαι με τον πόλεμο – αλλά έχει πολλές πλευρές. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει τρομοκρατία. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που δεν έχουν τα καλύτερα αισθήματα για αυτούς και αυτό που κάνουν είναι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κράτος τους».



Πηγή: tvnea.com



