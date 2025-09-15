2025-09-15 13:31:40
Φωτογραφία για Η Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ: ‘Δεν παίρνω θέση, κατανοώ όλες τις πλευρές
Στο πλατό της εκπομπής «Πρωινό» βρέθηκε η Γλυκερία, η οποία για πρώτη φορά τοποθετήθηκε σχετικά με τις αντιδράσεις που προέκυψαν εξαιτίας της συναυλίας της στο Ισραήλ. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για τη στάση της απέναντι στα γεγονότα που συγκλονίζουν την περιοχή.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε όλο αυτό για τη συναυλία μου στο Ισραήλ, ειδικά με εμένα. Εγώ κατανοώ μέχρι σε ένα σημείο την αντίδραση κάποιων, υπήρξαν παραινέσεις να πάρω θέση για αυτό το θέμα. Εγώ δεν ήθελα να πάρω θέση γιατί το Ισραήλ είναι μια χώρα που πηγαίνω 35 χρόνια, έχω κάνει εκεί πολλούς φίλους, ανθρώπους που με αγαπάνε πάρα πολύ», είπε αρχικά.

«Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα – ποτέ δεν είμαι με τον πόλεμο – αλλά έχει πολλές πλευρές. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει τρομοκρατία. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που δεν έχουν τα καλύτερα αισθήματα για αυτούς και αυτό που κάνουν είναι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κράτος τους».

Γιώργος Λιάγκας: Δεν μπορεί η ΕΣΗΕΑ να παρεμβαίνει στις επιλογές των καναλιών... - Είναι διευθυντής προγράμματος καναλιού;
«Τέμπη»: Στην πρόεδρο εφετών και στους διαδίκους η εισαγγελική πρόταση 996 σελίδων
Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση με σαρωτικά ποσοστά
EBU: Η απάντηση στις χώρες που απειλούν να αποχωρήσουν από τη Eurovision 2026 λόγω του Ισραήλ
ΑΝΤ1 NEWS: Η εικόνα κόπωσης φέρνει την τελευταία θέση στον πίνακα τηλεθέασης...
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σταμάτησε τη συναυλία για να πανηγυρίσει τη νίκη της Εθνικής
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Ζήνα Κουτσελίνη: Με το δεξί και στην 11η χρονιά - Τώρα πατάω στο δεξί...
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 17-09-2025
Μητσοτάκης: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες
H Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό στην ανανεωμένη «Super Κατερίνα»
