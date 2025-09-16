





Η αγαπημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1, GRAND HOTEL, επιστρέφει ξανά στις οθόνες μας και ανοίγει τις πόρτες της για το τηλεοπτικό κοινό από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, κρατώντας συντροφιά στους τηλεθεατές τρεις φορές την εβδομάδα με νέες ανατροπές και έντονες συγκινήσεις.

Αν και απομένει να ανακοινωθεί ο επίσημος προγραμματισμός του σταθμού για όλες τις νέες και σειρές, το GRAND HOTEL φαίνεται πως παίρνει θέση στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1, διεκδικώντας και πάλι την προτίμηση του κοινού.

Η ιστορία που εκτυλίσσεται μέσα στους τοίχους ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, με μυστικά, πάθη και ίντριγκες, έχει ήδη κερδίσει φανατικούς τηλεθεατές και αναμένεται να συνεχίσει δυναμικά και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Πηγή: tvnea.com