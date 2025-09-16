2025-09-16 08:48:31
Φωτογραφία για Grand Hotel: Αυτές τις μέρες θα παίζει η σειρά του ΑΝΤ1



Η αγαπημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1, GRAND HOTEL, επιστρέφει ξανά στις οθόνες μας και ανοίγει τις πόρτες της για το τηλεοπτικό κοινό από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, κρατώντας συντροφιά στους τηλεθεατές τρεις φορές την εβδομάδα με νέες ανατροπές και έντονες συγκινήσεις.

Αν και απομένει να ανακοινωθεί ο επίσημος προγραμματισμός του σταθμού για όλες τις νέες και σειρές, το GRAND HOTEL φαίνεται πως παίρνει θέση στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1, διεκδικώντας και πάλι την προτίμηση του κοινού.

Η ιστορία που εκτυλίσσεται μέσα στους τοίχους ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, με μυστικά, πάθη και ίντριγκες, έχει ήδη κερδίσει φανατικούς τηλεθεατές και αναμένεται να συνεχίσει δυναμικά και τη νέα τηλεοπτική σεζόν.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κατερίνα Καραβάτου: Μένει ΑΝΤ1 με νέο συμβόλαιο; - Τι έγινε με τον Κοκλώνη;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Καραβάτου: Μένει ΑΝΤ1 με νέο συμβόλαιο; - Τι έγινε με τον Κοκλώνη;
16 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Φαρμακείου στη Γερμανία – Τα μηνύματα από την Deutscher Apothekertag
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
16 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Φαρμακείου στη Γερμανία – Τα μηνύματα από την Deutscher Apothekertag
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καραβάτου: Μένει ΑΝΤ1 με νέο συμβόλαιο; - Τι έγινε με τον Κοκλώνη;
Κατερίνα Καραβάτου: Μένει ΑΝΤ1 με νέο συμβόλαιο; - Τι έγινε με τον Κοκλώνη;
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξανά στον δρόμο με το «van» του - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξανά στον δρόμο με το «van» του - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
Έτσι θα λένε την βραδυνή εκπομπή του Κουσουλού στον ΑΝΤ1
Έτσι θα λένε την βραδυνή εκπομπή του Κουσουλού στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης – Επέκταση Καλαμαριάς: Οι εκκρεμότητες και τα αγκάθια για Πόντου και Μίκρα
Μετρό Θεσσαλονίκης – Επέκταση Καλαμαριάς: Οι εκκρεμότητες και τα αγκάθια για Πόντου και Μίκρα
Δράμα: Μουσική βραδιά στης γραμμές του τραίνου
Δράμα: Μουσική βραδιά στης γραμμές του τραίνου
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ή ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΦΟΥΣΚΑ:
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ή ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΦΟΥΣΚΑ:
Δολιοφθορές στο δίκτυο – ΟΣΕ «θωρακίζει» το Θριάσιο με τσιμεντένια τείχη
Δολιοφθορές στο δίκτυο – ΟΣΕ «θωρακίζει» το Θριάσιο με τσιμεντένια τείχη
Στο Μουσείο τραίνων Δράμας ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.
Στο Μουσείο τραίνων Δράμας ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας.