Ο Μάρκος Σεφερλής βρέθηκε καλεσμένος της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Τρίτης, στο πλατό της ανανεωμένης εκπομπής “Super Κατερίνα” στον Alpha. Ωστόσο, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής ηθοποιός έκανε μια απρόσμενη τηλεοπτική… “αποκάλυψη” σχετικά με το μέλλον του, που φαίνεται ότι θα είναι εκτός ΣΚΑΪ.Μέχρι πρόσφατα, υπήρχε η πληροφόρηση ότι ο Σεφερλής θα συνέχιζε κανονικά στον ΣΚΑΪ τη φετινή σεζόν, με δύο πρότζεκτ: μια εβδομαδιαία εκπομπή τύπου live to tape με τίτλο “Surprise” και την επαναφορά της σειράς “Ορκιστείτε παρακαλώ”.Παρόλο που ο σταθμός περίμενε την τελική του απόφαση τις τελευταίες ημέρες, ο ίδιος επέλεξε να τη γνωστοποιήσει απρόσμενα σήμερα, μέσα από τον αέρα της πρωινής εκπομπής.Έχω καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει από μένα κωμωδία, θέλει γέλιο και όταν λέμε κωμωδία, να είναι κωμωδία. Αυτή που γελάς κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Γιατί πολλοί βαπτίζουν κωμωδία μια σειρά και δεν είναι γιατί έχει γέλιο, απλά λένε ότι είναι κωμωδία. Επειδή τόσα χρόνια υπερασπίζομαι και υπηρετώ την κωμωδία, αυτό θέλει και ο κόσμος από μένα, αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ.Τους έστειλα ένα μέιλ, τους ευχαρίστησα για τα δυο αυτά υπέροχα χρόνια και τους είπα απλά ότι επιθυμία μου είναι να μην ανανεώσουμε. Μιλάγαμε για ένα σόου, απλά τα ‘βαλα κάτω, σκέφτηκα και είπα ότι θέλω να κάνω άλλα πράγματα πλέον. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι στην τηλεόραση για να είμαι. Τους έγραψα ότι για καθαρά προσωπικούς λόγους θέλω να κάνω κωμωδία.“Αυτή τη στιγμή συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι και είμαι σε τελικές κουβέντες. Ήδη μιλάω με ένα μεγάλο κανάλι και θα δώσω όλες τις παραστάσεις μου και οποιοδήποτε νέο πρότζεκτ ετοιμάσω, θα το προορίσω γι’ αυτό το κανάλι. Θέλω να κάνω πια κωμωδίες, είτε σειρές είτε τηλεταινίες, και να της δίνω μετά για προβολή. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του “εγκρίναμε αυτό το σίριαλ, “παιξ’ το την τάδε μέρα και ώρα”, “να εγκρίνουμε κοστολόγιο”. Θέλω να το κάνω όπως με τα θεατρικά μου, που γυρίζω τις παραστάσεις μου και μετά τις δίνω για προβολή” πρόσθεσε, ακόμα, ο Μάρκος Σεφερλής στον αέρα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου.Πηγή: tvnea.com