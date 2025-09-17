





Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με εντάσεις και εκπλήξεις, όμως στον ΑΝΤ1 τα χαμόγελα παραμένουν συγκρατημένα. Το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε σήμερα 5,2% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας μεγάλη πτώση και μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης .

Στην κορυφή βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha με 20%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο ψυχαγωγικό κομμάτι της ζώνης. Στον τομέα της καθαρά ενημερωτικής τηλεόρασης, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κινήθηκε επίσης ψηλά με 18,5%, ενώ το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 9,2%.

Πιο χαμηλά κυμάνθηκαν η «Ώρα Ελλάδος» με 6,9% και το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 που περιορίστηκε στο 3,8%.

Η εικόνα δείχνει πως οι τηλεθεατές συνεχίζουν να μοιράζουν την προτίμησή τους ανάμεσα στη ψυχαγωγία του Alpha και την ενημέρωση του MEGA, αφήνοντας τους υπόλοιπους σταθμούς σε αναζήτηση στρατηγικής.

Πηγή: tvnea.com