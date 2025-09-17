2025-09-17 09:23:05
Φωτογραφία για Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1



Η μάχη της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με εντάσεις και εκπλήξεις, όμως στον ΑΝΤ1 τα χαμόγελα παραμένουν συγκρατημένα. Το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε σήμερα 5,2% στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας μεγάλη πτώση και μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης .

Στην κορυφή βρέθηκε το «Happy Day» στον Alpha με 20%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο ψυχαγωγικό κομμάτι της ζώνης. Στον τομέα της καθαρά ενημερωτικής τηλεόρασης, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κινήθηκε επίσης ψηλά με 18,5%, ενώ το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 9,2%.

Πιο χαμηλά κυμάνθηκαν η «Ώρα Ελλάδος» με 6,9% και το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 που περιορίστηκε στο 3,8%.

Η εικόνα δείχνει πως οι τηλεθεατές συνεχίζουν να μοιράζουν την προτίμησή τους ανάμεσα στη ψυχαγωγία του Alpha και την ενημέρωση του MEGA, αφήνοντας τους υπόλοιπους σταθμούς σε αναζήτηση στρατηγικής.



Πηγή: tvnea.com
TA POS ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ IRIS ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
TA POS ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ IRIS ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σταθερά στην πρώτη θέση η Καινούργιου
Σταθερά στην πρώτη θέση η Καινούργιου
Κωνσταντίνου και Ελένης: Δεν σταματά τελικά η προβολή του απο τον ΑΝΤ1
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ; - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
Δυναμικές πρεμιέρες στα ψυχαγωγικά πρωινά – Ποιοι ξεχώρισαν;
Grand Hotel: Αυτές τις μέρες θα παίζει η σειρά του ΑΝΤ1
Περού: Βράχοι στις γραμμές του τρένου εγκλώβισαν 900 τουρίστες στο Μάτσου Πίτσου εν μέσω διαμαρτυρίας
Συντάξεις - Προσωπική διαφορά: Οι αυξήσεις για συνταξιούχους με 25 έως 27 έτη ασφάλισης [πίνακες]
Μετρό Γραμμή 4: Πέντε χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή
Σουφλί: Παραλίγο τραγωδία σε σιδηροδρομική διάβαση – Κινδύνεψε πολίτης με προβλήματα όρασης
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
