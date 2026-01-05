2026-01-05 10:12:30
Φωτογραφία για Πρωινή ζώνη Σαββατοκύριακου: Πρωτιά για το «Καλημέρα»

 Ξεκάθαρο προβάδισμα κατέγραψε το «Καλημέρα» στην πρωινή ζώνη, σημειώνοντας 16,3% και κατακτώντας την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «MEGA Σαββατοκύριακο» με 11,5%, διατηρώντας σταθερή δυναμική και παρουσία στο κοινό, ενώ ακολούθησε η εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο Open, η οποία σημείωσε 9,3%.

Η εικόνα της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου δείχνει σαφή πρωτιά για το «Καλημέρα», με τον ανταγωνισμό να διαμορφώνεται σε χαμηλότερα αλλά σταθερά επίπεδα.



Πηγή: tvnea.com
