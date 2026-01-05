Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αποδείχθηκε η μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, με τις σειρές και τις ψυχαγωγικές εκπομπές να κρατούν σταθερά το ενδιαφέρον του κοινού.

Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε το «Εξελίξεις Τώρα» με 14,3%, ενώ πολύ ψηλά κινήθηκε και η επανάληψη της σειράς «Είσαι το Ταίρι μου», η οποία σημείωσε 14,9% σε ένα slot και 9,4% σε δεύτερη προβολή. Ισχυρή παρουσία είχε και η εκπομπή «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι» στο Star με 13,9%.

Ακολούθησε η «Σοφερίνα» στον ΑΝΤ1 με 11,4%, ενώ το «Το Σόι σου» (επανάληψη) κατέγραψε 9,9%. Σταθερά κινήθηκαν και οι επαναλήψεις του «Κωνσταντίνου και Ελένης», σημειώνοντας 9,3% και 5,9% αντίστοιχα.

Στο Star, η σειρά «Η Συμμορία των 8» κατέγραψε 8,7%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «The Chase» (επανάληψη) σημείωσε 8,6%. Κοντά βρέθηκαν το «Πλυντήριο» με 8,4% και το «Kitchen Lab» (επανάληψη) με 7,8%, ενώ το «Αν ήταν το βιολί πουλί» στον Alpha σημείωσε 7,7%.

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι μαγειρικές εκπομπές «Στην Κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη» με 6,9% και «Chef στην κουζίνα σας» (επανάληψη) με 4,4%. Στο ΣΚΑΪ, η ταινία «Marley: Ένας μεγάλος μπελάς» κατέγραψε 5,3%, ενώ στο Open η σειρά «Του Κουτρούλη ο γάμος» σημείωσε 4,1%.

Η εικόνα της ζώνης δείχνει σαφή προτίμηση του κοινού στις αγαπημένες ελληνικές σειρές και στα ψυχαγωγικά formats, με τις επαναλήψεις να διατηρούν ισχυρή δυναμική και σταθερά ποσοστά τηλεθέασης.

