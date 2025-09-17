2025-09-17 09:23:05
Σταθερά στην πρώτη θέση της πρωινής ζώνης παραμένει η «Super Κατερίνα», σημειώνοντας 14,4% και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών.

Από κοντά ακολουθούν οι ανταγωνιστές της ζώνης, με μικρές διαφορές μεταξύ τους:

Το «Buongiorno» κατέγραψε 9,7%,

Το «Πρωινό» έφτασε στο 9,6%,

Το «Breakfast@Star» συγκέντρωσε 9,5%.

Στην ενημερωτική ζώνη, οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 6,3%, ενώ στο Open το «Live You» κατέγραψε 7,9% και η πρωινή εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» έκλεισε με 4,3%.

Η «μάχη» για την πρωινή τηλεθέαση παραμένει έντονη, με τη «Super Κατερίνα» να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά και με τα υπόλοιπα προγράμματα να δίνουν «μάχη στήθος με στήθος» για τις επόμενες θέσεις.



Πηγή: tvnea.com
