2025-09-17 09:23:06
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/9/2025)
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time. 

 Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σταθερά στην πρώτη θέση η Καινούργιου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σταθερά στην πρώτη θέση η Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου: Σκέφτεται να κινηθεί νομικά μετά τα κακεντρεχή σχόλια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Καινούργιου: Σκέφτεται να κινηθεί νομικά μετά τα κακεντρεχή σχόλια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης στις πρεμιέρες κι όχι μόνο ανα κανάλι (15/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης στις πρεμιέρες κι όχι μόνο ανα κανάλι (15/9/2025)
Η Ηλεία φιλοξενεί το 6ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2025
Η Ηλεία φιλοξενεί το 6ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2025
Τρίτη, 16/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 16/9/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις "πρεμιέρες" και σε όλα τα προγράμματα (15/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1
Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1
TA POS ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ IRIS ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
TA POS ΑΠΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ IRIS ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Περού: Βράχοι στις γραμμές του τρένου εγκλώβισαν 900 τουρίστες στο Μάτσου Πίτσου εν μέσω διαμαρτυρίας
Περού: Βράχοι στις γραμμές του τρένου εγκλώβισαν 900 τουρίστες στο Μάτσου Πίτσου εν μέσω διαμαρτυρίας
Συντάξεις - Προσωπική διαφορά: Οι αυξήσεις για συνταξιούχους με 25 έως 27 έτη ασφάλισης [πίνακες]
Συντάξεις - Προσωπική διαφορά: Οι αυξήσεις για συνταξιούχους με 25 έως 27 έτη ασφάλισης [πίνακες]
Μετρό Γραμμή 4: Πέντε χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή
Μετρό Γραμμή 4: Πέντε χρόνια θα διαρκέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή