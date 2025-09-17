2025-09-17 09:23:06
Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη από σχόλια και δημοσιεύματα που στράφηκαν εναντίον της, αποκαλύπτοντας στον «αέρα» της εκπομπής της πως σκέφτεται να κινηθεί νομικά. Όπως εξήγησε, πολλοί στάθηκαν σε προσωπικά και ευαίσθητα ζητήματα, με αφορμή την πρωτιά της Super Κατερίνα στην πρεμιέρα.

«Έτυχε να μπω στα social και να δω τι γράφουν. Ήταν σχόλια γεμάτα κακία, ξέρω πολύ καλά από πού προέρχονται και από ποιους. Η πρωτιά δεν σημαίνει ότι οφείλεται κάπου συγκεκριμένα. Υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να αγγίζονται, ειδικά όταν αφορούν γυναίκες και προσωπικές υποθέσεις», σημείωσε η παρουσιάστρια.

Η ίδια δεν έκρυψε τον προβληματισμό της: «Να προχωρήσω σε μηνύσεις ή να το αφήσω; Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι είναι "βαλτοί". Παρ’ όλα αυτά, είμαι χαρούμενη που πήγαμε καλά την πρώτη μέρα. Θα μιλήσω με τη δικηγόρο μου και θα δω πώς θα το χειριστώ».



Πηγή: tvnea.com
