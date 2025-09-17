2025-09-17 13:59:38
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (16/9/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company







Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/9/2025)



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
Οι «Σέρρες» έρχονται ξανά, πιο εκρηκτικές και πιο αστείες από ποτέ - Πως συνεχίζεται η ιστορία;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι «Σέρρες» έρχονται ξανά, πιο εκρηκτικές και πιο αστείες από ποτέ - Πως συνεχίζεται η ιστορία;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 16/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 16/9/2025
Τετάρτη, 17/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 17/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αυτά είναι τα νέα παιδιά του ΤΜΚ του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη
Αυτά είναι τα νέα παιδιά του ΤΜΚ του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/9/2025)
Μάρκος Σεφερλής για ΣΚΑΙ: Τους έστειλα email ότι επιθυμία μου είναι να μην ανανεώσουμε - Συζητάω ήδη με άλλο κανάλι
Μάρκος Σεφερλής για ΣΚΑΙ: Τους έστειλα email ότι επιθυμία μου είναι να μην ανανεώσουμε - Συζητάω ήδη με άλλο κανάλι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέες Προσθήκες στο «Maestro»: Αυτοι αλλάζουν τις ισορροπίες στην 4η σεζόν
Νέες Προσθήκες στο «Maestro»: Αυτοι αλλάζουν τις ισορροπίες στην 4η σεζόν
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Η Μόσχα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
Η Μόσχα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σύμβαση με τη Hellenic Train
Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σύμβαση με τη Hellenic Train