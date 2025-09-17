2025-09-17 13:28:10

Ο πρωθυπουργός Μισούστιν ανακοινώνει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έργο της Ευρώπης.Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν ανακοίνωσε σχέδια για ένα τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας (HSR), το οποίο θα γίνει το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με μήκος άνω των 4.500 χιλιομέτρων (2.800 μίλια). Το σύστημα θα χρησιμοποιεί τρένα εγχώριας κατασκευής, ικανά να φτάσουν τα 400 χλμ/ώρα (250 μίλια/ώρα). sidirodromikanea

