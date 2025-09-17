2025-09-17 13:28:10
Φωτογραφία για Η Μόσχα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
Ο πρωθυπουργός Μισούστιν ανακοινώνει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έργο της Ευρώπης.Ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν ανακοίνωσε σχέδια για ένα τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας (HSR), το οποίο θα γίνει το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με μήκος άνω των 4.500 χιλιομέτρων (2.800 μίλια). Το σύστημα θα χρησιμοποιεί τρένα εγχώριας κατασκευής, ικανά να φτάσουν τα 400 χλμ/ώρα (250 μίλια/ώρα). sidirodromikanea
ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
