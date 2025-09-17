2025-09-17 12:34:08

Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και την προμήθεια νέων συρμώνΜαρία Καλούδη.powergame.grΑκόμα και μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, ενδέχεται να υπογραφεί η νέα σύμβαση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Hellenic Train. Η συμφωνία sidirodromikanea

