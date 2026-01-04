2026-01-04 10:39:13
Στην τηλεόραση ετοιμάζεται να έρθει η πολυσυζητημένη ιστορική ταινία «Καποδίστριας», μετά την ολοκλήρωση της κινηματογραφικής της πορείας, που ξεκίνησε στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Η ταινία θα προβληθεί σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Novacinema, καθώς η Nova συμμετέχει ως συμπαραγωγός στο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα του Γιάννη Σμαραγδή.

Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με γυρίσματα τόσο στην Ελλάδα —σε Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη και Σούνιο— όσο και στο εξωτερικό, σε Ρουμανία και Ελβετία. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ίδιος ο Σμαραγδής, ο οποίος επιστρέφει σε ένα θέμα βαθιά συνδεδεμένο με την ελληνική ιστορική ταυτότητα.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ιωάννη Καποδίστρια εμφανίζεται ο Αντώνης Μυριαγκός, ενώ το καστ συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, οι Φίνμπαρ Λιντς, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Μαίρη Βιδάλη, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Παύλος Κοντογιαννίδης.

Η ταινία φωτίζει τη ζωή και τη θυσία του πρώτου Κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας, εστιάζοντας στις πολιτικές συγκρούσεις, τα προσωπικά διλήμματα και την απόλυτη αφοσίωσή του στο όραμα μιας ελεύθερης πατρίδας. Ο Καποδίστριας παρουσιάζεται ως μια μορφή που δεν δίστασε να θυσιάσει πλούτη, δόξα και προσωπική ευτυχία, γνωρίζοντας το τραγικό τέλος που τον περίμενε.

Οι συντελεστές της ταινίας μίλησαν στις κάμερες των Novacinema για τις απαιτήσεις των ρόλων τους και τη συνεργασία τους με τον Γιάννη Σμαραγδή, τονίζοντας τη βαθιά συναισθηματική προσέγγιση και την ιστορική ευθύνη που ένιωσαν καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Με τον «Καποδίστρια», η Nova συνεχίζει τη σταθερή της στήριξη στον ελληνικό κινηματογράφο, με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές και πολυετή επένδυση σε εγχώριες παραγωγές.



Πηγή: tvnea.com
