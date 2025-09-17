2025-09-17 13:59:38
Φωτογραφία για Νέες Προσθήκες στο «Maestro»: Αυτοι αλλάζουν τις ισορροπίες στην 4η σεζόν



 Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ετοιμάζεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο του «Maestro», με την έναρξη να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, αρχικά στην Αθήνα και στη συνέχεια στους Παξούς.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno» του Mega, στη νέα σεζόν θα προστεθούν δύο καινούργια πρόσωπα, τα οποία θα φέρουν ανατροπές στη ζωή των ηρώων που το κοινό ήδη αγαπά. Τους ρόλους αυτούς θα αναλάβουν ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, με την παρουσία τους να θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της ιστορίας.

Η σειρά του Παπακαλιάτη, που έχει ήδη γνωρίσει διεθνή αναγνώριση μέσα από το Netflix, επιστρέφει με νέα δυναμική και φρέσκες προσθήκες που υπόσχονται να δώσουν νέο ενδιαφέρον στη δραματική αφήγηση.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χαμηλές πτήσεις για τις νέες εκπομπές του ΣΚΑΪ – Στην κορυφή το Live News
Χαμηλές πτήσεις για τις νέες εκπομπές του ΣΚΑΪ – Στην κορυφή το Live News
«The Roadshow»: Αυτοί είναι προορισμοί που θα επισκεφτούν φέτος...
«The Roadshow»: Αυτοί είναι προορισμοί που θα επισκεφτούν φέτος...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day...
«The Voice: Αυτοί είναι οι συντελεστές που υπέγραψαν – Ξεκινούν τα γυρίσματα»
«The Voice: Αυτοί είναι οι συντελεστές που υπέγραψαν – Ξεκινούν τα γυρίσματα»
Οι νέες ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ και το ηχηρό μήνυμα των χαμηλών τηλεθεάσεων
Οι νέες ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ και το ηχηρό μήνυμα των χαμηλών τηλεθεάσεων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Μόσχα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
Η Μόσχα παρουσιάζει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη
ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΝ Ι Ν ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σύμβαση με τη Hellenic Train
Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σύμβαση με τη Hellenic Train
Από την κορυφή του LiveNews στα πολύ χαμηλά μονοψήφια του Power Talk
Από την κορυφή του LiveNews στα πολύ χαμηλά μονοψήφια του Power Talk
Σκληρή μάχη στην prime time ζώνη: Οι επαναλήψεις κυριάρχησαν
Σκληρή μάχη στην prime time ζώνη: Οι επαναλήψεις κυριάρχησαν