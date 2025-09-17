





Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ετοιμάζεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο του «Maestro», με την έναρξη να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου, αρχικά στην Αθήνα και στη συνέχεια στους Παξούς.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno» του Mega, στη νέα σεζόν θα προστεθούν δύο καινούργια πρόσωπα, τα οποία θα φέρουν ανατροπές στη ζωή των ηρώων που το κοινό ήδη αγαπά. Τους ρόλους αυτούς θα αναλάβουν ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, με την παρουσία τους να θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της ιστορίας.

Η σειρά του Παπακαλιάτη, που έχει ήδη γνωρίσει διεθνή αναγνώριση μέσα από το Netflix, επιστρέφει με νέα δυναμική και φρέσκες προσθήκες που υπόσχονται να δώσουν νέο ενδιαφέρον στη δραματική αφήγηση.

Πηγή: tvnea.com