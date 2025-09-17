2025-09-17 13:50:46
Φωτογραφία για Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι συνεχίζεται η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε στη σιδηροδρομική υποδομή στις 12 Σεπτεμβρίου προκάλεσε σημαντική φθορά στο τροχαίο υλικό, το οποίο χρήζει συντήρησης, και ως εκ τούτου η διακοπή των sidirodromikanea
