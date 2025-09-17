2025-09-17 18:07:51
Φωτογραφία για Η Πολωνία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή ευρωπαϊκού εύρους προς την Οδησσό για να ανοίξει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα
Η Πολωνική Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης ( ARP ) σχεδιάζει να δημιουργήσει σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας, δήλωσε ο νέος πρόεδρος της ARP, Bartłomiej Babushka . Αυτό το επενδυτικό έργο θα ανοίξει την πρόσβαση της Πολωνίας στις αγορές της Μέσης Ανατολής, διασχίζοντας τη Μαύρη Θάλασσα από τα ουκρανικά λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού.odessa-journal.comΣύμφωνα με την Babushka,
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
