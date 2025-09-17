2025-09-17 17:35:48
Φωτογραφία για Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις



 

Έληξε για το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αθέων, αλλόθρησκων ή ετερόδοξων μαθητών για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Η σχετική εγκύκλιος που ισχύει προβλέπει ότι η «προθεσμία διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους». Για την απασχόληση των μαθητών που απαλλάσσονται ισχύουν προφανώς οι προβλέψεις της παραπάνω εγκυκλίου καθώς για το πολυσυζητημένο μάθημα Ηθικής δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, καμία ανακοίνωση από το ΙΕΠ και το ΥΠΑΙΘΑ. Ακόμη και ο δικηγόρος όσων προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για χορήγηση μαθήματος Ηθικής στους απαλλασσόμενους μαθητές, παραδέχεται ότι «ενώ ξεκινάει το σχολικό έτος 2025-2026, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανταποκριθεί στην προθεσμία που του έταξε το Συμβούλιο της Επικρατείας για να οργανώσει ένα εναλλακτικό μάθημα για τα άτομα που έχουν πάρει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών».

Πράγματι το ΣτΕ ζήτησε από το ΥΠΑΙΘΑ: Ολοκληρώστε τις απαραίτητες ενέργειες για τη διδασκαλία εναλλακτικού μαθήματος μέχρι 31 Αυγούστου 2025, ενώ έχει οριστεί νέα δικάσιμος για το ίδιο θέμα στις 2 Οκτωβρίου 2025. Τέλος, καμία εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ δεν εκδόθηκε σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό απαλλασσόμενων μαθητών που θα απαιτούνται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής. Λογικό, αφού ακόμη δεν έχουν ετοιμαστεί τα σχετικά σχολικά βιβλία και είναι προς το παρόν αδύνατη η παροχή του μαθήματος. thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.
Η Πολωνία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή ευρωπαϊκού εύρους προς την Οδησσό για να ανοίξει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Πολωνία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή ευρωπαϊκού εύρους προς την Οδησσό για να ανοίξει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι 15 εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο Grand Hotel του ΑΝΤ1
Οι 15 εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο Grand Hotel του ΑΝΤ1
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας
Βουλγαρία: Το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται υποχρεωτικό μετά από 30 χρόνια συζητήσεων
Βουλγαρία: Το μάθημα των Θρησκευτικών γίνεται υποχρεωτικό μετά από 30 χρόνια συζητήσεων
ΠΕΘ: Το Μάθημα των Θρησκευτικών και ο χαρακτήρας του στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Διεθνές Απολυτήριο
ΠΕΘ: Το Μάθημα των Θρησκευτικών και ο χαρακτήρας του στο Πρόγραμμα Σπουδών για το Διεθνές Απολυτήριο
Οι αποφάσεις 1175/2025 και 1176/2025 του ΣτΕ για το εναλλακτικό μάθημα για όσους απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά
Οι αποφάσεις 1175/2025 και 1176/2025 του ΣτΕ για το εναλλακτικό μάθημα για όσους απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αντώνης Κανάκης: Ανανέωσαν με τον ΑΝΤ1.. - Ποιες εκπομπές θα παίξουν και που;
Αντώνης Κανάκης: Ανανέωσαν με τον ΑΝΤ1.. - Ποιες εκπομπές θα παίξουν και που;
«Το Σόι σου»: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο γύρισμα
«Το Σόι σου»: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο γύρισμα
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 16/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 16/9/2025
«Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της- Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της- Πότε κάνει πρεμιέρα;
Λάκης Λαζόπουλος: Νέα συμπαραγωγή με το Netflix με τη στήριξη του MEGA
Λάκης Λαζόπουλος: Νέα συμπαραγωγή με το Netflix με τη στήριξη του MEGA