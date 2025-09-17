Έληξε για το τρέχον σχολικό έτος 2025-2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αθέων, αλλόθρησκων ή ετερόδοξων μαθητών για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Η σχετική εγκύκλιος που ισχύει προβλέπει ότι η «προθεσμία διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους». Για την απασχόληση των μαθητών που απαλλάσσονται ισχύουν προφανώς οι προβλέψεις της παραπάνω εγκυκλίου καθώς για το πολυσυζητημένο μάθημα Ηθικής δεν έχει υπάρξει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, καμία ανακοίνωση από το ΙΕΠ και το ΥΠΑΙΘΑ. Ακόμη και ο δικηγόρος όσων προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για χορήγηση μαθήματος Ηθικής στους απαλλασσόμενους μαθητές, παραδέχεται ότι «ενώ ξεκινάει το σχολικό έτος 2025-2026, το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανταποκριθεί στην προθεσμία που του έταξε το Συμβούλιο της Επικρατείας για να οργανώσει ένα εναλλακτικό μάθημα για τα άτομα που έχουν πάρει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών».

thriskeftika

Πράγματι το ΣτΕ ζήτησε από το ΥΠΑΙΘΑ: Ολοκληρώστε τις απαραίτητες ενέργειες για τη διδασκαλία εναλλακτικού μαθήματος μέχρι 31 Αυγούστου 2025, ενώ έχει οριστεί νέα δικάσιμος για το ίδιο θέμα στις 2 Οκτωβρίου 2025. Τέλος, καμία εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘΑ δεν εκδόθηκε σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό απαλλασσόμενων μαθητών που θα απαιτούνται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής. Λογικό, αφού ακόμη δεν έχουν ετοιμαστεί τα σχετικά σχολικά βιβλία και είναι προς το παρόν αδύνατη η παροχή του μαθήματος.