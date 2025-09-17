2025-09-17 21:41:59
Φωτογραφία για Λάρισα: Ένοχοι σταθμάρχες, μηχανοδηγός και Επιθεωρητής για το θανατηφόρο τροχαίο στην Κάρλας – Αθώος ο σταθμάρχης της βραδινής βάρδιας
Την ενοχή του μηχανοδηγού, των σταθμαρχών πρωινής και απογευματινής βάρδιας και του πρώην προϊστάμενου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας του ΟΣΕ αποφάσισε σήμερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για τη θανατηφόρα σύγκρουση αμαξοστοιχίας και οχήματος στη διάβαση των οδών Κάρλας και Μεθοδίου στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου την 21η Ιουνίου του 2022.Του Κωνσταντίνου sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απαλλαγές από Θρησκευτικά και Μάθημα Ηθικής: τελευταίες εξελίξεις
Η Πολωνία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή ευρωπαϊκού εύρους προς την Οδησσό για να ανοίξει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Πολωνία σχεδιάζει να κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή ευρωπαϊκού εύρους προς την Οδησσό για να ανοίξει την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Δύο εκτροχιασμοί τρένων στη Ρωσία - Νεκρός ένας μηχανοδηγός- Χάος στο σιδηροδρομικό δίκτυο -
Δύο εκτροχιασμοί τρένων στη Ρωσία - Νεκρός ένας μηχανοδηγός- Χάος στο σιδηροδρομικό δίκτυο -
Λάρισα: Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας
Λάρισα: Τη Δευτέρα η συνέχεια της δίκης για το θανατηφόρο τροχαίο στην ισόπεδη διάβαση της οδού Κάρλας
Τι γνωρίζουμε για το θανατηφόρο τροχαίο με το τελεφερίκ (τραμ) στη Λισαβόνα
Τι γνωρίζουμε για το θανατηφόρο τροχαίο με το τελεφερίκ (τραμ) στη Λισαβόνα
Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με βαν!
Τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με βαν!
ΓΑΙΑΟΣΕ: Καλεί ενδιαφερόμενους για ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
ΓΑΙΑΟΣΕ: Καλεί ενδιαφερόμενους για ακίνητο 400 στρεμμάτων στη Λάρισα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.
Αντώνης Κανάκης: Ανανέωσαν με τον ΑΝΤ1.. - Ποιες εκπομπές θα παίξουν και που;
Αντώνης Κανάκης: Ανανέωσαν με τον ΑΝΤ1.. - Ποιες εκπομπές θα παίξουν και που;
«Το Σόι σου»: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο γύρισμα
«Το Σόι σου»: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο γύρισμα
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 16/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τρίτη 16/9/2025
«Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της- Πότε κάνει πρεμιέρα;
«Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της- Πότε κάνει πρεμιέρα;