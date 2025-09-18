2025-09-18 09:55:11
Φωτογραφία για Η μάχη των πρωινών ενημερωτικών συνεχίζεται – Ποιοι κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό

Αμείωτος παραμένει ο ανταγωνισμός στο τηλεοπτικό πεδίο των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών, με τα νούμερα τηλεθέασης να δείχνουν για άλλη μια φορά μεγάλες διακυμάνσεις.

Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης, το «Happy Day» στον Alpha κράτησε την πρωτιά, σημειώνοντας 20%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα Mega» με 16,6%, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ με 10,9%.

Λίγο πιο πίσω, το «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 10,8%, με το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 να σημειώνει άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα και να φτάνει στο 9,3%. Τέλος, το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1 κινήθηκε χαμηλότερα, με 3,2%.

Η «μάχη» της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς το κοινό παρακολουθεί στενά τις ενημερωτικές εκπομπές και δεν διστάζει να αλλάζει κανάλι, αναδεικνύοντας κάθε μέρα νέες δυναμικές.



Πηγή: tvnea.com
