2025-09-18 09:55:11
Φωτογραφία για «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε φωτογραφικό υλικό από τοPRESS EVENT της νέας κωμικής σειράς
Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1 και κάθε Δευτέρα θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η αρχή της ιστορίας

Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης (Ηλίας Βαλάσης) πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ο Νίκος (Κωνταντίνος Λιάρος), ο Φώντας (Μιχάλης Μιχαλακίδης) και η Βιβή (Θεανώ Κλάδη). Μαζί τους θα μπλέξουν και μία πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, η Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ), μία πρώην σύζυγος του, η Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου), μία κομμώτρια, η Μάγδα (Νίκη Λάμη), ένας μανικιουρίστας, ο Δάκης (Θάνος Μπίρκος), και το δεξί χέρι και συνεργάτης του Τσατσάνη, ο Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης)
. Πέρα από όλους τους παραπάνω, θα βρεθούν μπλεγμένοι άθελα τους και η πάμπλουτη κολλητή φίλη της Αντιγόνης, Λουκία (Έλενα Μεγγρέλη) η καλόκαρδη αλλά άγαρμπη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω (Αμαλία Νίνου), ο κολλητός φίλος της Βιβής, Τάσος (Χρήστος Γαβριηλίδης) και ο πατέρας του Ορέστης (Νίκος Παπαδόπουλος).

Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίος εμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους. Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ! Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης τού αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 και κάθε Δευτέρα στον ΑΝΤ1.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από τοPRESS EVENT της νέας κωμικής σειράς «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» που κάνει πρεμιέρα τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η μάχη των πρωινών ενημερωτικών συνεχίζεται – Ποιοι κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η μάχη των πρωινών ενημερωτικών συνεχίζεται – Ποιοι κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό
ΕΟΔΥ: Στους 7 ανήλθαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΟΔΥ: Στους 7 ανήλθαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με απόφαση Κυρανάκη αναστέλλεται η άδεια για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέας Καρβάλης - Τοξότες
Με απόφαση Κυρανάκη αναστέλλεται η άδεια για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Νέας Καρβάλης - Τοξότες
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ; - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ; - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε το νέο κινηματογραφικό τρέιλερ με σκηνές...
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε το νέο κινηματογραφικό τρέιλερ με σκηνές...
Κατερίνα Καραβάτου: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην Ελένη Τσολάκη;» – Η on camera αντίδραση μετά το φινάλε στον ANT1
Κατερίνα Καραβάτου: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην Ελένη Τσολάκη;» – Η on camera αντίδραση μετά το φινάλε στον ANT1
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/9/2025)
Η Κατερίνα Καινούργιου κυρίαρχη στα πρωινά – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης
Η Κατερίνα Καινούργιου κυρίαρχη στα πρωινά – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης
Σκληρή μάχη στη μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία για «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Σκληρή μάχη στη μεσημεριανή ζώνη – Ισοπαλία για «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Το 17ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται στον ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1
Το 17ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται στον ΑΝΤ1+ και ΑΝΤ1