Φωτογραφία για Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για το «Εκτός Σχεδίου»: Το project βρίσκεται ακόμη σε φάση πρόβας - Αναμένεται να προσφέρει ένα φρέσκο, καινοτόμο τηλεοπτικό προϊόν
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς», με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, στο πλατό της ΕΡΤ, όπου μίλησε ανοιχτά και μοιράστηκε για πρώτη φορά λεπτομέρειες γύρω από το νέο του επαγγελματικό εγχείρημα.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι πρόκειται για ένα πρωτότυπο τηλεοπτικό φορμάτ με τίτλο «Εκτός Σχεδίου», που βασίζεται σε γερμανική ιδέα και έχει γνωρίσει επιτυχία σε πολλές χώρες. Το concept συνδυάζει την παράσταση με την αμεσότητα του αυτοσχεδιασμού, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για το κοινό.

«Είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης, δεν εμφανίζομαι εγώ στη σκηνή. Υπάρχει ένας χαλαρός καμβάς σεναρίου και οι ηθοποιοί ξέρουν βασικά ποιοι είναι οι χαρακτήρες τους – η γυναίκα που έχει το σπίτι, ο φίλος της, η θεία της κ.λπ. – αλλά όχι ακριβώς τι θα συμβεί. Όλα εξελίσσονται μέσα από αυτοσχεδιασμούς, που τους δίνω τη στιγμή που παίζουν».


Κάθε παράσταση ξεκινά με μερικές βασικές πληροφορίες για τους χαρακτήρες, όπως «σήμερα είναι τα γενέθλιά σου» ή «σήμερα έχασες τη δουλειά σου», και οι ηθοποιοί καλούνται να αντιδράσουν ζωντανά. Παράλληλα, ο Μαρκουλάκης τους μεταφέρει νέες συνθήκες στο αυτί κατά τη διάρκεια της δράσης, δημιουργώντας συνεχώς απρόβλεπτες καταστάσεις.

«Είναι ο ορισμός του αυτοσχεδιασμού και δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στην ελληνική τηλεόραση», πρόσθεσε ο ηθοποιός, τονίζοντας ότι οι θεατές τόσο στο πλατό όσο και μπροστά στις οθόνες θα απολαύσουν αβίαστο γέλιο και κωμικές στιγμές, παρακολουθώντας πώς οι ηθοποιοί αντιδρούν στις ξαφνικές οδηγίες.

Το project βρίσκεται ακόμη σε φάση πρόβας, αλλά η προοπτική του φαίνεται ιδιαίτερα υποσχόμενη και αναμένεται να προσφέρει ένα φρέσκο, καινοτόμο τηλεοπτικό προϊόν στο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Πηγή: tvnea.com
