Ποιοι είναι οι εκτιμώμενοι Δήμοι έκθεσης, σύμφωνα με τους ειδικούς του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες, από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι τις 17/09/2025 (έως τις 13.00), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 83 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 68 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και δεκαπέντε (15) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν οκτώ νέα εγχώρια κρούσματα. Έχουν καταγραφεί, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης, που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στη Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση. Νοσηλεύονται 6 ασθενείς, από τους οποίους οι 3 σε ΜΕΘ.

