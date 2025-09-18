botanologia

Επιδράσεις του δασικού περιβάλλοντος (Shinrin-yoku/δασικό μπάνιο) στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών - η καθιέρωση της "Δασικής Ιατρικής"Το δασικό μπάνιο ή Shinrin-yoku, είναι μια πρακτική στην Ιαπωνία όπου οι γιατροί συνταγογραφούν την παραμονή στο δάσος ως μορφή θεραπείας.Αυτή η ιαπωνική πρακτική κατά την οποία ο άνθρωπος βυθίζεται στην ατμόσφαιρα του δάσους για να χαλαρώσει και να συνδεθεί με τη φύση χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις του, όχι απλά ως πεζοπορία ή άσκηση, αλλά ως τρόπος για να μειώσει το άγχος του,να χαμηλώσει την αρτηριακή πίεση και να βελτιώσει τη διάθεση και την ανοσία του.Η πρακτική περιλαμβάνει την αποφόρτιση,την παρουσία και την ενασχόληση με τις εικόνες,τους ήχους,τις μυρωδιές και την αφή του δασικού περιβάλλοντος.Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην άποψη ότι η φύση έχει μετρήσιμα θεραπευτικά αποτελέσματα στο σώμα και το μυαλό.Οι μελέτες όντως έδειξαν, πως το περπάτημα ανάμεσα στα δέντρα μειώνει τα ορμονικά επίπεδα του στρες,χαμηλώνει την αρτηριακή πίεση και βελτιώνει τη διάθεση.Ενισχύει επίσης το ανοσοποιητικό σύστημα, εκθέτοντας τους ανθρώπους σε φυσικές ουσίες που απελευθερώνονται από τα δέντρα.Αυτό που κάποιοι θα έλεγαν "μια ήσυχη βόλτα στο δάσος" είναι, στην πραγματικότητα, μια ιατρικά αναγνωρισμένη θεραπεία για τη γενική ευεξία.Τι ακριβώς είναι το δασικό μπάνιο ή Shinrin-yoku;To δασικό μπάνιο ή Shinrin-yoku βασίζεται σε τρεις διαφορετικές παραδοσιακές έννοιες: yūgen, komorebi και wabi sabi.Το yūgen αφορά την τόσο έντονη επίγνωση της ομορφιάς του κόσμου γύρω μας, ώστε τα βαθιά συναισθήματα που νιώθουμε να μην μπορούν να εκφραστούν με λόγια.Το Komorebi μεταφράζεται κυριολεκτικά ως "ηλιακό φως που διαπερνά τα δέντρα" Περιγράφει τη σχέση ή την αλληλεπίδραση μεταξύ του ήλιου και των φύλλων.Το Wabi sabi γιορτάζει την ομορφιά της ατέλειας και της παροδικότητας.Έτσι ο ιαπωνικός όρος "Shinrin-yoku", που σημαίνει "δασικό μπάνιο", δημιουργήθηκε στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1980 και προωθήθηκε ως εθνικό πρόγραμμα υγείας.Πρόκειται για μια θεραπευτική δραστηριότητα που εστιάζει στη χαλάρωση και τη μείωση του στρες, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να επιβραδύνουν τον ρυθμό τους και να συνδεθούν συνειδητά με τη φύση.Δεν είναι μια μορφή πεζοπορίας ή άσκησης, αλλά μια συνειδητή προσπάθεια να βιώσουμε το δάσος μέσω των αισθήσεών μας!Ο σκοπός του "λουτρού" στο δάσος είναι να μας φέρει σε επαφή με την εμπειρία της παρούσας στιγμής με έναν πολύ βαθύ τρόπο, εξηγεί η κλινική ψυχολόγος Susan Albers, PsyD."Τα αξιοθέατα, οι ήχοι και οι μυρωδιές του δάσους μας μεταφέρουν κατευθείαν σε εκείνη τη στιγμή, έτσι ώστε ο εγκέφαλός μας να σταματά να προβλέπει,να ανακαλεί,να συλλογίζεται και να ανησυχεί"Μήπως όλα αυτά μας φέρνουν στο μυαλό την ενσυνειδητότητα;αν ναι - έχουμε απόλυτο δίκιο, γιατί ναι, είναι ενσυνειδητότητα καιη ενσυνειδητότητα είναι η πρακτική του να βρισκόμαστε στην παρούσα στιγμή με πρόθεση, χωρίς να κρίνουμε και επικρίνουμε!Η δασοθεραπεία περιλαμβάνει την παρατήρηση και την αίσθηση των πραγμάτων αντί να τα κρίνουμε ή να τα αξιολογήσουμε!Πώς θα μπορούμε να κάνουμε ένα "δασικό μπάνιο"Βρίσκουμε κοντά μας ένα δάσος ή ένα φυσικό χώρο: Ιδανικό είναι ένα μέρος με πολλά δέντρα και ησυχία.Απενεργοποιούμε όλες τις συσκευές: Βάζουμε στην άκρη οτιδήποτε θα μπορούσε να μας ενοχλήσει - αποσυνδεόμαστε πλήρως και να μπορέσουμε να ζήσουμε στην παρούσα στιγμή.Επιβραδύνουμε: Περπατάμε με χαλαρό ρυθμό ή βρίσκουμε ένα άνετο μέρος για να καθίσουμε ήσυχα για λίγο.καιΕνεργοποιούμε τις αισθήσεις μας -Όραση: Παρατηρούμε τις μικρές λεπτομέρειες, τα χρώματα και το συνολικό τοπίο.Ακοή: Ακούμε τους ήχους των πουλιών, το θρόισμα των φύλλων ή το απαλό αεράκι.Όσφρηση: Παρατηρούμε το άρωμα των δέντρων και των λουλουδιών και εισπνεύουμε τις μυρωδιές και οτιδήποτε απελευθερώνεται από τα δέντρα.Αφή: Νιώθουμε την υφή του φλοιού των δέντρων, των φύλλων ή του εδάφους κάτω από τα πόδια σας.Είμαστε παρόντες/συνειδητοί: Αποσυνδεόμαστε από τις καθημερινές ανησυχίες και ζούμε την στιγμή.Οφέλη από το δασικό μπάνιο-. μειώνεται η αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης.-. βελτιώνεται η διάθεσης, καθώς μειώνονται τα συναισθήματα άγχους,κατάθλιψης και θυμού.-. ενισχύεται η ανοσία, η "εισπνοή" του δάσους έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τη δραστηριότητα των φυσικών κυττάρων-δολοφόνων, τα οποία υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα.-. βελτιώνεται η συγκέντρωση, καθώς ο χρόνος που περνάμε στο δάσος μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση και τη μνήμη μας.κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thaliahttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17435354/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20487629/https://health.clevelandclinic.org/why-forest-therapy-can-be-good-for-your-body-and-mindhttps://www.npr.org/2023/08/22/1195337204/a-guide-to-forest-bathinghttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9665958/