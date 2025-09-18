2025-09-18 17:24:18
Φωτογραφία για Αλλαγή χάραξης σε τμημα της γραμμής Προαστιακού ώστε να παρακαμφθούν τα διυλιστήρια Ελευσίνας
Σε αιφνιδιαστική αλλαγή χάραξης σε ένα κρίσιμο σιδηροδρομικό έργο για τη Δυτική Αττική, που υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.Κώστας Ντελέζοςtanea.grΕξαιτίας αυτής της αλλαγής, που προωθήθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απεντάχθηκε ήδη ένα κρίσιμο τμήμα του έργου στην περιοχή της Ελευσίνας.Συγκεκριμένα, sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέο πλήγμα στην Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις χτυπούν σιδηροδρομικές υποδομές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέο πλήγμα στην Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις χτυπούν σιδηροδρομικές υποδομές
...δασικό μπάνιο ή δασοθεραπεία - τι είναι αυτό;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
...δασικό μπάνιο ή δασοθεραπεία - τι είναι αυτό;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Μετρό Θεσσαλονίκης: Πότε διακόπτεται η λειτουργία του – Το «κλείσιμο» της γραμμής προαπαιτούμενο για την ένταξη της Καλαμαριάς
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς
Hellenic Train : Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος όγω φωτιάς
Το φιλόδοξο όραμα δημιουργίας μιας διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής γραμμής
Το φιλόδοξο όραμα δημιουργίας μιας διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής γραμμής
Hellenic Train: Τα δρομολόγια της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο με λεωφορεία.
Hellenic Train: Τα δρομολόγια της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο με λεωφορεία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η αθλητική ενημέρωση της Κυριακής αλλάζει επίπεδο…γίνεται GRANDE στο OPEN
Η αθλητική ενημέρωση της Κυριακής αλλάζει επίπεδο…γίνεται GRANDE στο OPEN
Αυτή αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στην Alter Ego και το MEGA
Αυτή αναλαμβάνει καθήκοντα Επικεφαλής Διεθνών Πωλήσεων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου στην Alter Ego και το MEGA
Ξέσπασμα Πέτρου Κουσουλού: “Τσακωμένοι με την αλήθεια οι δημοσιογράφοι που κάνουν 2%...
Ξέσπασμα Πέτρου Κουσουλού: “Τσακωμένοι με την αλήθεια οι δημοσιογράφοι που κάνουν 2%...
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 17/9/2025
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 17/9/2025
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα
Ξένη Δημοσίευση: Η Ελλάδα αναδιαρθρώνει τον διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών για την εφαρμογή βελτιώσεων στην ασφάλεια και την αποδοτικότητα