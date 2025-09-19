





Ο Βαγγέλης Δρίσκας επιστρέφει και αυτή τη χρονιά στο OPEN , όπου κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:45 θα μας υποδέχεται με τα πιο εύγευστα, θρεπτικά και ξεχωριστά πιάτα, που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς.

Σε κάθε «Chef στην κουζίνα σας» ο Βαγγέλης θα μας καθοδηγεί βήμα-βήμα παρουσιάζοντας προτάσεις για το καθημερινό και το κυριακάτικο τραπέζι από τις κουζίνες του κόσμου, αλλά και διαμαντάκια από την ελληνική κουζίνα. Ακόμα, εύκολη ζαχαροπλαστική για τα πιο ξεχωριστά και εντυπωσιακά γλυκά, τα οποία μπορούν να τα ετοιμάσουν ακόμα και οι αρχάριοι, νόστιμα και υγιεινά πιάτα, αλλά και αγαπημένες ασιατικές γαστρονομικές προτάσεις.







Στην πρεμιέρα της εκπομπής, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, ο Βαγγέλης ξεκινάει με αγαπημένα ζυμαρικά: Ριγκατόνι με πικάντικο ραγού λουκάνικου. Φτιάχνει μία διαφορετική πίτσα με ζύμη κολοκυθιού και αμέσως μετά ακολουθεί το κλασικό και αγαπημένο αρνάκι κλέφτικο στο πήλινο. Δοκιμάζουμε αφράτα μπιφτέκια γεμιστά με καπνιστή γραβιέρα και μαθαίνουμε τρόπους για να αξιοποιήσουμε την μαρμελάδα που περίσσεψε. Και στην ώρα της ζαχαροπλαστικής δοκιμάζουμε ένα απίθανο μιλφέιγ με κρέμα λευκής σοκολάτας & καραμελωμένα σύκα.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, το επεισόδιο ξεκινάει με νιόκι με το κλασικό και πολύ αγαπητό μοσχαράκι στρογγανόφ. Η συνέχεια είναι εξίσου δυνατή: κοτόπουλο κάτσου κάρι, ένα θρυλικό πιάτο της γιαπωνέζικης κουζίνας που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Ακολουθεί ένα απλό, αλλά εξαιρετικά εύγεστο πιάτο από την νησιωτική Ελλάδα: ταλιατέλες με καραμελωμένα κρεμμύδια και ανθότυρο. Για τη συνέχεια, ο Βαγγέλης ετοιμάζει εντυπωσιακά μαστιχωτά cookies με χαλβά και σταφίδες, αλλά και αφράτα, αρωματικά μπιφτέκια γαλοπούλας, τα οποία τα συνοδεύει με σαλάτα ταμπουλέ.







«Chef στην Κουζίνα σας», με τον Βαγγέλη Δρίσκα κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:45, στο OPEN, για δοκιμασμένες συνταγές με σίγουρο και απολαυστικό αποτέλεσμα!

Παρουσίαση / Αρχισυνταξία : Βαγγέλης Δρίσκας







Σκηνοθεσία : Ανδρέας Ευσταθίου







Παραγωγή : d.t.k. Food Multimedia Productions

Πηγή: tvnea.com