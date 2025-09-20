2025-09-20 07:16:22

Απαλλαγή από την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) θα έχουν για το 2026 οι συνταξιούχοι με μικτές αποδοχές από κύρια σύνταξη μέχρι 1.471 ευρώ.Κώστας ΚατίκοςΤο όριο σύνταξης μέχρι του οποίου δεν επιβάλλεται η ΕΑΣ είναι σήμερα στα 1.434 ευρώ και με την τιμαριθμοποίηση των ποσών σύνταξης της κάθε κλίμακας για το 2026, το όριο απαλλαγής αναμένεται ότι θα ανεβεί στα 1.741 ευρώ.Αυτό σημαίνει πρώτον ότι όσοι sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ