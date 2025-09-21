2025-09-21 21:27:15
Φωτογραφία για Φ.Σ. Αττικής: Ετοιμάζει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα ΦΥΚ



Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) θα προσφύγει ο Φ.Σ. Αττικής, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενάντια στη διάταξη που επιτρέπει την αποστολή των ΦΥΚ κατ' οίκον. Όπως αναφέρεται στα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης των μελών του Δ.Σ. στις 15 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το θέμα από τον νομικό σύμβουλο του ΠΦΣ Ηλία Δημητρέλλο, ενώ αποφασίστηκε να αναλάβει την προσφυγή ο καθηγητής Νομικής Δ. Φιλίππου. 

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κ. Μανωλόπουλος, σχολιάζοντας στο f.daily την εν λόγω απόφαση, ανέφερε ότι «η αποστολή ΦΥΚ κατ’ οίκον παρακάμπτει το φαρμακείο και καταργεί το θεσμοθετημένο "δια χειρός φαρμακοποιού". Σε συνέχεια της προσφυγής του ΠΦΣ, θεωρούμε ότι μια συλλογική αγωγή θα είναι η καλύτερη αντίδραση. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι φαρμακευτικοί σύλλογοι». 

Διευκρίνισε επίσης ότι υπάρχει ένα περιθώριο για την προσφυγή έως τις 8 Οκτωβρίου.

  

  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΦΣ έχει ήδη προσφύγει στο ΣτΕ για το θέμα, με ένα εκτενές κείμενο που τεκμηριώνει τους κινδύνους της χορήγησης φαρμάκων χωρίς την επιστημονική συμβουλή και καθοδήγηση των φαρμακοποιών.

πηγή:  farmakeutikoskosmos

 

